ВС РФ атаковали Украину с Азовского моря: Плетенчук указал на важный момент (видео)

Российские военные считают, что Азовское море для них безопаснее Черного, однако они забывают, что оно находится недалеко от подконтрольной Украине территории, рассказал спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

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Во время ночной атаки Вооруженные силы Российской Федерации выпустили по Украине ракеты из акватории Азовского моря. Об этом сообщил представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

Он отметил, что оккупанты решили, что якобы могут использовать Азовское море для размещения своих кораблей и атак.

"Но, конечно, забывают они, видимо, что Азов тоже достаточно недалеко от нас находится", — сказал Дмитрий Плетенчук.

По его словам, ночью по Украине было выпущено четыре ракеты из акватории Азовского моря. Он отметил, что этот факт неприятен, ведь враг использует Азовское, ведь считает его безопаснее Черного.

Плетенчук сообщил, что оккупанты отгораживаются боновыми заграждениями в Керченском проливе и пытаются применять свои надводные корабли таким образом. Сейчас в акватории Черного моря находится одна подводная лодка, на ее борту может быть до четырех ракет. Еще три ракетоносителя — в Азовском море, на их вооружении могут находиться до 20 ракет, четыре из которых уже использовали.

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Напомним, ночью ВС РФ нанесли комбинированный удар по Украине. По словам командующего ВС генерал-лейтенанта Николая Олещука, противовоздушная оборона уничтожила 25 из 29 воздушных целей. Также зафиксированы попадания, пострадали объекты энергетической инфраструктуры.

В Минэнерго заявили, что враг атаковал энергообъекты на юге и западе страны, есть поврежденное оборудование и пострадавшие энергетики.