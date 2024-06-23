Ночью ВС РФ запустили по Украине "Калибры": есть пострадавшие

В Воздушных силах сообщили, что были сбиты две вражеские ракеты. В одном из регионов повреждено более 26 домов.

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Ночью на 23 июня ВС РФ атаковали Украину крылатыми ракетами морского базирования "Калибр". Деталями поделился командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Российские оккупанты запустили три ракеты из акватории Азовского моря. Два "Калибра" удалось сбить зенитным ракетным подразделениям Воздушных сил в Киевской области.

По данным ВСУ, крылатые ракеты двигались через Николаевскую, Кировоградскую, Черкасскую, Киевскую и Житомирскую области. Еще одна ракета летела в направлении Хмельницкой области и была зафиксирована в южной ее части.

Последствия ночного обстрела

В 5:19 Киевская областная военная администрация информировала, что в регионе работали силы ПВО и призвала к информационной тишине.

Утром 23 июня председатель ОВА Руслан Кравченко сообщил, что по состоянию на 8:00 к медикам обратились двое пострадавших с незначительными ранениями. Они получили помощь на месте и госпитализированы не были.

"В результате падения обломков в одном из населенных пунктов повреждены 6 многоэтажек и более 20 частных домов. В помещениях выбиты окна, балконы, посечены фасады и кровли. Также повреждены здания АЗС, аптеки, предприятия, административное здание и 3 автомобиля", — отметил Кравченко.

Напомним, 22 июня ВС РФ атаковали Харьков управляемыми авиабомбами. Один из ударов пришелся по жилому дому, разрушив три этажа подъезда.

По состоянию на вечер 22 июня было известно о трех погибших и 37 пострадавших, четверо из которых — в тяжелом состоянии. В Харьковской прокуратуре сообщали, что три бомбы прилетели в Холодногорском районе, еще одна — по пятиэтажке в Основянском районе.