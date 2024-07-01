Замена Hellfire и Maverick: армия США испытала новую ракету АGM-179 для вертолетов (видео)

Новая ракета использует двигатель от Hellfire, но имеет ряд особенностей. В частности, обладает новой системой наведения, которая позволяет реализовать концепцию "выстрелил и забыл".

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Летчики ударных вертолетов UH-1Y Huey и AH-1Z корпуса морской пехоты США провели учебную экспедиционную операцию у побережья Окинавы, Япония. В ходе операции армейцы испытали управляемые ракеты АGM-179 JAGM, сообщает Служба распространения визуальной информации Пентагона.

Ракета JAGM продемонстрировала свои возможности по поражению как неподвижных, так и движущихся целей на воде. При этом летчики боевых машин отмечают, что AH-1Z потенциально может использовать новый боеприпас как противокорабельную ракету, благодаря интеграции в сеть передачи данных Link 16 и возможности наведения в режиме радиомолчания по стороннему целеуказанию.

По словам экспертов, AGM-179 JAGM пришла на смену управляемым ракетам Hellfire и Maverick и имеет определенную с ними унификацию. В частности, новый боеприпас использует двигатель от Hellfire, лоднако обладает полуактивным лазерным наведением и бортовым миллиметровым радаром, что позволяет реализовать концепцию "выстрелил и забыл".

Ракета способна захватить цель на расстоянии от 500 метров и поразить ее на расстоянии до 8 километров. По заявлениям разработчиков из Lockheed Martin, вероятность поражения движущихся целей с JAGM составляет до 95%, в то время как аналогичный показатель для Hellfire — около 35%.

Кроме того в компании отметили, что инженеры разрабатывают вариант ракеты увеличенной дальности.

Напомним, США одобрили потенциальную продажу тысяч ракет союзникам по НАТО Финляндии, Литве и Великобритании на общую сумму в 1,55 млрд долларов. В списке ракет, помимо прочего, находятся AGM-179А (JAGM) класса "воздух-земля", причем для Великобритании контракт предусматривает поставки 3 000 таких ракет.