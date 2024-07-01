Заміна Hellfire і Maverick: армія США випробувала нову ракету АGМ-179 для вертольотів (відео)

Нова ракета використовує двигун від Hellfire, але має низку особливостей. Зокрема, має нову систему наведення, яка дає змогу реалізувати концепцію "вистрілив і забув".

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Льотчики ударних вертольотів UH-1Y Huey та AH-1Z корпусу морської піхоти США провели навчальну експедиційну операцію біля узбережжя Окінави, Японія. Під час операції армійці випробували керовані ракети АGМ-179 JAGM, повідомляє Служба поширення візуальної інформації Пентагону.

Ракета JAGM продемонструвала свої можливості з ураження як нерухомих, так і рухомих цілей на воді. При цьому льотчики бойових машин зазначають, що AH-1Z потенційно може використовувати новий боєприпас як протикорабельну ракету завдяки інтеграції в мережу передавання даних Link 16 і можливості наведення в режимі радіомовчання за сторонньою цілевказівкою.

За словами експертів, AGM-179 JAGM прийшла на зміну керованим ракетам Hellfire і Maverick і має певну з ними уніфікацію. Зокрема, новий боєприпас використовує двигун від Hellfire, але має напівактивне лазерне наведення і бортовий міліметровий радар, що дає змогу реалізувати концепцію "вистрілив і забув".

Ракета здатна захопити ціль на відстані від 500 метрів і вразити її на відстані до 8 кілометрів. За заявами розробників з Lockheed Martin, ймовірність ураження рухомих цілей з JAGM становить до 95%, тоді як аналогічний показник для Hellfire — близько 35%.

Крім того, у компанії зазначили, що інженери розробляють варіант ракети збільшеної дальності.

Нагадаємо, США схвалили потенційний продаж тисяч ракет союзникам по НАТО Фінляндії, Литві та Великій Британії на загальну суму в 1,55 млрд доларів. У списку ракет, крім іншого, є AGM-179А (JAGM) класу "повітря-земля", причому для Великої Британії контракт передбачає постачання 3 000 таких ракет.