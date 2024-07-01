"Враг против нас очень мощный": Украина защищает НАТО от России, — комбат ВСУ

Как рассказал офицер ВСУ Семен Салатенко, если Украина потерпит поражение в войне, то НАТО не сможет остановить РФ. Альянс проиграет свою войну очень быстро, если европейским странам не помогут США.

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Украинцам не стоит надеяться на то, что НАТО придет на помощь в войне против России. Сейчас ВСУ защищают Европу от россиян. Об этом рассказал командир 405-го отдельного стрелкового батальона Семен Салатенко в интервью "Украинское радио. Сумы".

Военный заявил, что против Украины воюет очень сильный враг.

"Украинская армия достаточно хорошо экипирована для решения любых задач. У нас нет проблем с экипировкой и даже с вооружением. Враг против нас очень мощный, хитрый, коварный, жестокий и очень непростой. Я думаю, что сейчас воюют две лучшие армии мира", — сказал он.

Салатенко привел пример численности Сухопутных войск стран, которые входят в НАТО:

в Германии — 60 тысяч,

в Испании — 79 тысяч,

в Италии около 85 тысяч,

во Франции около 115 тысяч,

в Великобритании — 100 тысяч.

Он отметил, что в сумме все Вооруженные силы европейских стран НАТО, включая также Польшу, не равны теперешней армии Украины. У европейских стран есть новая техника и вооружение, но нет людей с боевым опытом.

"В вооруженных силах стран Европы нет ни одного летчика или пилота с опытом воздушных боев против значительно более сильного противника и против плотной системы ПВО. Нет ни одного командира среднего или низкого звена с опытом боевых действий такой интенсивности, нет ни одного подразделения ударных беспилотников таких, которые есть в Вооруженных Силах Украины", — сказал Салатенко.

По словам военного, если Украина потерпит поражение в войне, то НАТО не сможет остановить РФ. Альянс проиграет свою войну очень быстро, если европейским странам не помогут США.

Салатенко заявил, что в случае поражения Украины, будут оккупированы страны Балтии, Польша, а также часть Германии. Россия уже перестроила свою экономику и не хочет останавливаться. Кремлю ничего не угрожает внутри страны.

"У Путина и его окружения есть единственное желание — войти в историю", — считает военный.

Ранее сообщалось, что Силы обороны поразили вражеский тепловоз возле Токмака. Беспилотник попал в двухсекционный тепловоз типа 2ТЭ116 длиной в 36 метров и весом 276 тонн. Поражение тепловоза произошло вблизи временно оккупированного Токмака, который является составляющей важного железнодорожного коридора оккупантов из Донбасса в Крым.