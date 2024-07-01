В Шебекино военные РФ укрывались за супермаркетом, подвергая жителей опасности (фото)
Блогер Сергей Стерненко показал кадры, на которых можно увидеть автомобиль с буквой Z, что остановился у здания супермаркета, и российских военных рядом с ним.
В Шебекино Белгородской области РФ российские военные пытались укрыться от обстрела за супермаркетом "Спутник", подвергнув опасности жизни местных жителей. Об этом у себя в Telegram написал украинский блогер Сергей Стерненко.
"Шебекино, супермаркет Спутник. Российские военные прикрывались им, подвергая шебекинцев опасности. Вот такое отношение к местным", — написал он.Важно
Также блогер показал кадры, на которых можно увидеть автомобиль с буквой Z, что остановился у здания супермаркета, и российских военных рядом с ним.
Отметим, что 1 июля в Белгороде произошел взрыв. Над городом увидели поднимающийся дым.
Напомним, 19 июня стало известно, что украинские пограничники нанесли "визит вежливости" в пункт пропуска "Шебекино". Вражеский пилот дрона потерял БПЛА с очень важной информацией. Этим воспользовались бойцы ГПСУ.