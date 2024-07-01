У Шебекіно військові РФ ховалися за супермаркетом, наражаючи жителів на небезпеку (фото)

Блогер Сергій Стерненко показав кадри, на яких можна побачити автомобіль із літерою Z, що зупинився біля будівлі супермаркету, і російських військових поруч із ним.

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У Шебекіно Бєлгородської області РФ російські військові намагалися сховатися від обстрілу за супермаркетом "Супутник", наразивши на небезпеку життя місцевих жителів. Про це у себе в Telegram написав український блогер Сергій Стерненко.

"Шебекіно, супермаркет Спутнік. Російські військові прикривалися ним, наражаючи шебекінців на небезпеку. Ось таке ставлення до місцевих", — написав він.

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Також блогер показав кадри, на яких можна побачити автомобіль із літерою Z, що зупинився біля будівлі супермаркету, і російських військових поруч із ним.

ЗС РФ біля магазину

ЗС РФ біля магазину

Зазначимо, що 1 липня в Бєлгороді стався вибух. Над містом побачили дим, що піднімається.

Нагадаємо, 19 червня стало відомо, що українські прикордонники нанесли "візит ввічливості" в пункт пропуску "Шебекіно". Ворожий пілот дрона втратив БПЛА з дуже важливою інформацією. Цим скористалися бійці ДПСУ.