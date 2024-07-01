Блекаут у РФ: на Бєлгородщині зникло світло та інтернет (відео)

За повідомленням російських журналістів, світло в Бєлгородській області зникло після одночасної атаки українських дронів та вибухів на підстанціях. Крім цього, в регіоні спостерігаються проблеми з подачею води.

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У Бєлгородській області Російської Федерації зникло світло та спостерігаються проблеми з інтернетом. Проблеми виникли через технологічні порушення, викликані "зовнішнім впливом на енергооб'єкт". Про це повідомили в "Белновости" з посиланням на пресслужбу "Белгородэнерго".

"Енергетики вже розпочали переведення електропостачання споживачів на резервні схеми, соціально значущі об'єкти забезпечують електроенергією від пересувних резервних джерел", — повідомили в "Белгородэнерго".

За повідомленням компанії, енергетики роблять усе можливе, аби оперативно відновити електропостачання споживачів.

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У цей час кореспондент російського "РИА Новости" зауважив, що в Бєлгороді не працюють світлофори та спостерігаються проблеми з інтернетом.

За повідомленням Mash, без електрики залишилося до 90% Бєлгородської області. Журналісти зауважили, що це сталося після одночасної атаки українських дронів та вибухів на підстанціях.

"До 90% Бєлгородської області, зокрема весь Бєлгород, Старий Оскол та Волоконівка — без електрики", — зазначили журналісти.

Крім цього, у Водоканалі Бєлгородської області розповіли, що в деяких населених пунктах області відсутня вода через аварійні відключення світла на обʼєктах водоканалу. Нині проводять перепідключення обʼєктів на резервні джерела живлення.

"Найближчим часом очікуємо відновлення подачі води, проте тиск у системі буде знижено", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі з 24 на 25 червня БПЛА масовано атакували Бєлгородську область. За словами губернатора регіону Вʼячеслава Гладкова, в результаті атаки постраждала жінка.

17 червня у Бєлгороді виникла пожежа на одному з місцевих складів. За повідомленням МНС, зайнявся електричний щиток.