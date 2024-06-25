Вибухи в Бєлгороді: у Росії поскаржилися на масову атаку дронів (відео, фото)

Губернатор В'ячеслав Гладков заявив, що в Бєлгороді вибито вікна в 4 квартирах 4 багатоквартирних будинків. В одному приватному будинку пошкоджено покрівлю і фасад.

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У ніч на 25 червня Бєлгородська область РФ зазнала масової атаки БПЛА. Про це у себе в Telegram написав губернатор В'ячеслав Гладков.

"Місто Бєлгород і Бєлгородський район зазнали масованої атаки БПЛА", — написав він.

За його словами, внаслідок події постраждала одна жінка, яку довелося відправити в лікарню.

Наслідки вибуху в Бєлгороді

"Попередньо, у Бєлгороді вибито вікна в 4 квартирах 4 багатоквартирних будинків. В одному приватному будинку пошкоджено покрівлю та фасад. Також пошкоджено фасади 2 комерційних об'єктів, посічено 4 автомобілі та пошкоджено лінію газопостачання. У Бєлгородському районі в селищі Північний у 3 квартирах багатоквартирного будинку вибито вікна", — написав він.

Наслідки вибуху в Бєлгороді

Зазначимо, що місцеві Telegram-канали повідомляли про роботу сил ППО, які збили безпілотник.

Наслідки вибуху в Бєлгороді

Нагадаємо, 24 червня в Росії заявили, що "фахівці США" навели ракети на Крим. У МЗС РФ переконані, що з ними ведуть війну американці. Росіяни обурені, що удари по Севастополю в "одне з найважливіших православних свят" не засудили у світі.

Також повідомлялося, що РФ ускладнила захисні споруди Кримського мосту. Раніше морські дрони Сил оборони, щоб підібратися до Кримського мосту, мусили обігнути 4 км бонових загороджень. Однак тепер ця лінія стала ще довшою і набула складнішої форми, показали супутникові фото.