Взрывы в Белгороде: в России пожаловались на массоовую атаку дронов (видео, фото)
Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде выбиты окна в 4 квартирах 4 многоквартирных домов. В одном частном доме повреждены кровля и фасад.
В ночь на 25 июня Белгородская области РФ подверглась массовой атаке БПЛА. Об этом у себя в Telegram написал губернатор Вячеслав Гладков.
"Город Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке БПЛА", — написал он.
По его словам, в результате произошедшего пострадала одна женщину, которую пришлось отправить в больницу.
"Предварительно, в Белгороде выбиты окна в 4 квартирах 4 многоквартирных домов. В одном частном доме повреждены кровля и фасад. Также повреждены фасады 2 коммерческих объектов, посечены 4 автомобиля и повреждена линия газоснабжения. В Белгородском районе в поселке Северный в 3 квартирах многоквартирного дома выбиты окна", — написал он.
Отметим, что местные Telegram-канали сообщали о работе сил ПВО, которые сбили беспилотник.
Напомним, 24 июня в России заявили, что "специалисты США" навели ракеты на Крым. В МИД РФ убеждены, что с ними ведут войну американцы. Россияне возмущены, что удары по Севастополю в "один из важнейших православных праздников" не осудили в мире.
Также сообщалось, что РФ усложнила защитные сооружения Крымского моста. Ранее морские дроны Сил обороны, чтобы подобраться к Крымскому мосту, должны были обогнуть 4 км боновых заграждений. Однако теперь эта линия стала еще длиннее и стала более сложной формы, показали спутниковые фото.