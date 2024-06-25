Взрывы в Белгороде: в России пожаловались на массоовую атаку дронов (видео, фото)

Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде выбиты окна в 4 квартирах 4 многоквартирных домов. В одном частном доме повреждены кровля и фасад.

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В ночь на 25 июня Белгородская области РФ подверглась массовой атаке БПЛА. Об этом у себя в Telegram написал губернатор Вячеслав Гладков.

"Город Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке БПЛА", — написал он.

По его словам, в результате произошедшего пострадала одна женщину, которую пришлось отправить в больницу.

Последствия взрыва в Белгороде

"Предварительно, в Белгороде выбиты окна в 4 квартирах 4 многоквартирных домов. В одном частном доме повреждены кровля и фасад. Также повреждены фасады 2 коммерческих объектов, посечены 4 автомобиля и повреждена линия газоснабжения. В Белгородском районе в поселке Северный в 3 квартирах многоквартирного дома выбиты окна", — написал он.

Последствия взрыва в Белгороде

Отметим, что местные Telegram-канали сообщали о работе сил ПВО, которые сбили беспилотник.

Последствия взрыва в Белгороде

Напомним, 24 июня в России заявили, что "специалисты США" навели ракеты на Крым. В МИД РФ убеждены, что с ними ведут войну американцы. Россияне возмущены, что удары по Севастополю в "один из важнейших православных праздников" не осудили в мире.

Также сообщалось, что РФ усложнила защитные сооружения Крымского моста. Ранее морские дроны Сил обороны, чтобы подобраться к Крымскому мосту, должны были обогнуть 4 км боновых заграждений. Однако теперь эта линия стала еще длиннее и стала более сложной формы, показали спутниковые фото.