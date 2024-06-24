"Никаких сомнений": в России заявили, что "специалисты США" навели ракеты на Крым

В МИД РФ убеждены, что с ними ведут войну американцы. Россияне возмущены, что удары по Севастополю в "один из важнейших православных праздников" не осудили в мире.

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23 июня российские оккупанты заявили об атаке ракетами ATACMS, обломки которых в результате работы ПВО упали на пляже. 24 июня в Министерство иностранных дел РФ вызвали посла США Линн Трейси и сделали ей демарш.

Ракетный удар по Севастополю в России назвали "кровавым преступлением", а США обвинили в ведении гибридной войны и поставке ATACMS. Трейси сообщили, что разрешение на удары по РФ не останется для Вашингтона "безнаказанным" и пообещали "ответные меры".

Также 24 июня в российском МИД опубликовали заявление. В нем, в частности, говорится о том, что дата для "теракта" якобы была выбрана неслучайно. В стране-агрессоре утверждают, что атаку совершили специально в "один из важнейших православных праздников" — день Святой Троицы.

По данным Минобороны РФ, атаку ракетами ATACMS якобы навели "специалисты США". Разведданные они якобы получили благодаря дежурству в небе беспилотника Global Hawk.

Во вражеском министерстве подчеркнули, что причастность США к обстрелу Крыма "никаких сомнений не вызывает". Вашингтон обвинили в том, что он руками "украинских марионеток" ведет войну против России. В то же время оккупанты выразили возмущение, что атаку не осудили международные организации.

Напомним, аналитики ISW заявили, что обвинения США в жертвах среди гражданских в Крыму призваны удержать американцев от военной помощи Украине. Эксперты обвинили власти РФ в безответственности и отметили, что оккупанты используют захваченный полуостров как тыл.

Советник главы ОП Михаил Подоляк также подчеркивал, что в Крыму не может быть никаких туристических зон и пляжей во время оккупации и войны. Он отметил, что враг цинично прикрывает гражданскими свои военные объекты.