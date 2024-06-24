В Крыму не может быть "пляжей", это "военный лагерь": в ОП отреагировали на удар по Севастополю

По словам Михаила Подоляка, российские оккупанты цинично пытаются маскировать военные объекты гражданскими. Он назвал Крым "безусловно оккупированной Россией чужой территорией", где продолжается полномасштабная война.

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Россия использует территорию временно оккупированного Крыма в своих военных целях и прикрывается гражданским населением. Об этом написал в своем Telegram-канале советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в понедельник, 24 июня.

Он отреагировал на сбивание российской ПВО ракет над пляжем в Севастополе, в результате чего погибли гражданские люди.

"В Крыму нет и не может быть никаких "пляжей", "туристических зон" и других фиктивных признаков "мирной жизни". Крым — это безусловно оккупированная Россией чужая территория, где идут боевые действия, идет полномасштабная война. Та самая война, которую развязала Россия исключительно с геноцидной и захватнической целью", — отметил Подоляк.

Советник руководителя Офиса президента назвал Крым "большим военным лагерем и складом, с сотнями прямых военных целей, который россияне цинично пытаются маскировать и закрывать собственными гражданскими. Которые, в свою очередь, являются... гражданскими оккупантами".

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Напомним, 23 июня оккупационные власти Крыма заявили о якобы сбитии четырех ATACMS. Еще одна ракета отклонилась от траектории полета и взорвалась. По последним данным, погибло 4 человека, еще 151 человек пострадал.

24 июня аналитики ISW в своем отчете отметили, что РФ целенаправленно размещает свои военные объекты вблизи гражданских районов в Крыму.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков решение о закрытии пляжного сезона в Крыму пока не принято.