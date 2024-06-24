У Криму не може бути "пляжів", це "військовий табір": в ОП відреагували на удар по Севастополю

Зі слів Михайла Подоляка, російські окупанти цинічно намагаються маскувати військові об'єкти цивільними. Він назвав Крим "безумовно окупованою Росією чужою територією", де триває повномасштабна війна.

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Росія використовує територію тимчасово окупованого Криму у своїх військових цілях і прикривається цивільним населенням. Про це написав у своєму Telegram-каналі радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у понеділок, 24 червня.

Він відреагував на збиття російською ППО ракет над пляжем у Севастополі, внаслідок чого загинули цивільні люди.

"У Криму немає й не може бути жодних "пляжів", "туристичних зон" та інших фіктивних ознак "мирного життя". Крим – це безумовно окупована Росією чужа територія, де йдуть бойові дії, триває повномасштабна війна. Та сама війна, яку розв'язала Росія виключно з геноцидною й загарбницькою метою", — зазначив Подоляк.

Радник керівника Офісу президента назвав Крим "великим військовим табором і складом, із сотнями прямих військових цілей, який росіяни цинічно намагаються маскувати й закривати власними цивільними. Які, зі свого боку, є… цивільними окупантами".

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Нагадаємо, 23 червня окупаційна влада Криму заявила про нібито збиття чотирьох ATACMS. Ще одна ракета відхилилася від траєкторії польоту і вибухнула. За останніми даними, загинуло 4 людини, ще 151 особа постраждала.

24 червня аналітики ISW у своєму звіті зазначили, що РФ цілеспрямовано розміщує свої військові об’єкти поблизу цивільних районів у Криму.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков рішення про закриття пляжного сезону в Криму наразі не ухвалене.