Истребители F-16 из Нидерландов уже скоро передадут Украине: подробности

Истребители F-16 прибудут в Украину уже в скором времени. Но точная дата так и остается неизвестной.

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Уже вскоре Украина получит от Нидерландов 24 истребителя F-16. Об этом, как сообщает "Укринформ", говорится в письме министра обороны страны Кайсы Оллонгрен в Палату представителей.

"22 декабря 2023 года и 5 февраля 2024 года Палата была проинформирована о развитии событий по подготовке и доставке в Украину 24 голландских F-16. В дополнение к предварительной информации о поставках товаров военного назначения в Украину от 13 июня, я также от имени Министра иностранных дел и Министра внешней торговли и развития сотрудничества сообщаю, что вскоре состоится поставка первых самолетов", — написала Оллонгрен, добавив, что необходимое разрешение на экспорт военной техники получено.

О точной дате предоставления самолетов F-16 не сообщается. Палата представителей будет проинформирована об этом конфиденциально.

Напомним, Нидерланды не будут препятствовать использованию истребителей F-16 для самозащиты на территории России. Об этом 31 мая заявила глава нидерландской дипломатии Ханке Брюинс Слот. Украина может использовать западную авиацию над Россией согласно статье 51 Устава ООН.

В то же время по мнению военного эксперта из Института изучения войны Джорджа Барроса, сейчас использование истребителей для ударов по России "не имеет большого военного смысла".