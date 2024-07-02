Винищувачі F-16 з Нідерландів вже скоро передадуть Україні: подробиці

Винищувачі F-16 прибудуть до України вже незабаром. Але точна дата так і залишається невідомою.

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Вже невдовзі Україна отримає від Нідерландів 24 винищувачі F-16. Про це, як повідомляє "Укрінформ", йдеться у листі міністерки оборони країни Кайси Оллонґрен до Палати представників.

"22 грудня 2023 року та 5 лютого 2024 року Палату було поінформовано про розвиток подій щодо підготовки та доставлення в Україну 24 голландських F-16. На додаток до попередньої інформації щодо поставок товарів військового призначення в Україну від 13 червня, я також від імені Міністра закордонних справ та Міністра зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва повідомляю, що незабаром відбудеться поставка перших літаків", — написала Оллонґрен, додавши, що необхідний дозвіл на експорт військової техніки наданий.

Про точну дату надання літаків F-16 не повідомляється. Палата представників буде проінформована про це конфіденційно.

Нагадаємо, Нідерланди не перешкоджатимуть використанню винищувачів F-16 для самозахисту на території Росії. Про це 31 травня заявила глава нідерландської дипломатії Ганке Брюїнс Слот. Україна може використовувати західну авіацію над Росією згідно зі статтею 51 Статуту ООН.

Водночас на думку військового експерта з Інституту вивчення війни Джорджа Барроса, зараз використання винищувачів для ударів по Росії "не має великого військового сенсу".