Четыре баллистики на борту: китайский бомбардировщик H-6K показал впечатляющие возможности

Речь идет о размещении ракет YJ-21, которые китайские официальные источники называют гиперзвуковыми. В НОАК утверждают, что ракета якобы способна развивать скорость до 10 Махов и может обходить системы ПВО.

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Недавно китайские военные опубликовали фотографию, демонстрирующую возможности бомбардировщика H-6K по размещению баллистических ракет воздушного базирования. На снимке видно, что самолет способен нести четыре ракеты, что вдвое больше, чем ранее публично демонстрировалось. Об этом 1 июня написали в Global Times.

На фотографии, опубликованной в WeChat-аккаунте военно-воздушных сил Южного театрального командования НОАК, видно, что H-6K несет две баллистические ракеты под одной стороной крыла. По мнению обозревателей, это указывает на возможность переноски в общей сложности четырех ракет под двумя крыльями.

Ракеты, видимые на снимке, по всей вероятности являются баллистическими ракетами воздушного базирования YJ-21. Данные боеприпасы были официально представлены на авиасалоне Airshow China 2022, где бомбардировщик H-6K демонстрировал по одной ракете под каждым крылом.

Авторы материала отметили, что ранее предполагалось, что из-за значительных размеров и массы ракеты бомбардировщик H-6K может нести только две ракеты, но новая фотография опровергает это предположение. По словам китайского военного эксперта, H-6K обладает достаточной грузоподъемностью и прочностью крыльев, чтобы нести четыре YJ-21.

Китайская "гиперзвуковая" ракета YJ-21 Фото: Gagadget

"Гиперзвуковая" ракеты YJ-21: что известно

Еще в прошлом году Китай раскрыл технические характеристики своей новой "гиперзвуковой" противокорабельной ракеты YJ-21. Отмечается что данный вид боеприпаса может иметь как воздушное, так и наземное и морское базирование.

Представители НОАК официально заявили, что ракета YJ-21 может двигаться со скоростью до 10 Махов (10620 км/ч), при этом дальность пуска составляет до 2000 км. Также утверждается, что огромная кинетическая энергия при скорости 10 Махов делает данную ракету практически неуязвимой для современных систем обороны.

В заключение китайские обозреватели пишут, что размещение четырех баллистических ракет на H-6K значительно увеличивает возможности ВВС НОАК по нанесению дальних точных ударов, особенно по авианосцам и другим крупным военным кораблям.

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Напомним, в начале мая китайский бомбардировщик H-6K запустил баллистическую ракету воздушного базирования 2PZD-21. Как отметили аналитики, ракета похожа на российскую "Кинжал".