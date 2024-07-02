Чотири балістики на борту: китайський бомбардувальник H-6K показав вражаючі можливості

Йдеться про розміщення ракет YJ-21, які китайські офіційні джерела називають гіперзвуковими. У НВАК стверджують, що ракета нібито здатна розвивати швидкість до 10 Махів і може обходити системи ППО.

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Нещодавно китайські військові опублікували фотографію, що демонструє можливості бомбардувальника H-6K з розміщення балістичних ракет повітряного базування. На знімку видно, що літак здатний нести чотири ракети, що вдвічі більше, ніж раніше публічно демонструвалося. Про це 1 червня написали в Global Times.

На фотографії, опублікованій у WeChat-акаунті військово-повітряних сил Південного театрального командування НВАК, видно, що H-6K несе дві балістичні ракети під однією стороною крила. На думку оглядачів, це вказує на можливість перенесення загалом чотирьох ракет під двома крилами.

Ракети, видимі на знімку, ймовірно, є балістичними ракетами повітряного базування YJ-21. Ці боєприпаси були офіційно представлені на авіасалоні Airshow China 2022, де бомбардувальник H-6K демонстрував по одній ракеті під кожним крилом.

Автори матеріалу зазначили, що раніше припускали, що через значні розміри і масу ракети бомбардувальник H-6K може нести тільки дві ракети, але нова фотографія спростовує це припущення. За словами китайського військового експерта, H-6K має достатню вантажопідйомність і міцність крил, щоб нести чотири YJ-21.

Китайська "гіперзвукова" ракета YJ-21 Фото: Gagadget

"Гіперзвукова" ракети YJ-21: що відомо

Ще минулого року Китай розкрив технічні характеристики своєї нової "гіперзвукової" протикорабельної ракети YJ-21. Зазначається, що цей вид боєприпасу може мати як повітряне, так і наземне та морське базування.

Представники НВАК офіційно заявили, що ракета YJ-21 може рухатися зі швидкістю до 10 Махів (10620 км/год), при цьому дальність пуску становить до 2000 км. Також стверджується, що величезна кінетична енергія при швидкості 10 Махів робить цю ракету практично невразливою для сучасних систем оборони.

На закінчення китайські оглядачі пишуть, що розміщення чотирьох балістичних ракет на H-6K значно збільшує можливості ВПС НВАК з завдавання дальніх точних ударів, особливо по авіаносцях та інших великих військових кораблях.

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Нагадаємо, на початку травня китайський бомбардувальник H-6K запустив балістичну ракету повітряного базування 2PZD-21. Як зазначили аналітики, ракета схожа на російську "Кинджал".