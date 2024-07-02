Пошли с другого направления: ВС РФ усилили атаки на Часов Яр, — ВСУ

По словам спикера ОСГВ "Хортица" Назара Волошина, в основном противник использует для штурмов лобовые атаки. Цель россиян — окружить позиции украинских защитников, заблокировать логистику, а потом вытеснить их оттуда.

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Российские оккупанты не прекращают активные штурмы на востоке Украины. В частности речь идет про Донбасс, а именно город Часов Яр, куда противник пытается наступать с Торецкого направления. Об этом в комментарии "Суспiльному" рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" Назар Волошин.

По его словам, россияне активно используют на этом участке фронта лобовые атаки. Кроме того, враг давит со стороны Горловки на населенные пункты Шумы и Нью-Йорк, которые хочет взять под свой контроль. Штурмы не прекращаются всю последнюю неделю.

"Идут и механизированные штурмы в лоб Часового Яра, также небольшими группами до пяти бойцов пытаются прорываться в микрорайоны Новый, Канал. Уже несколько дней противник пошел с другого направления, с Торецкого – на Часов Яр", — заявил Назар Волошин.

Отдельно представитель ОСГВ "Хортица" добавил, что россияне в целом усилили наступление в районе Торецка и их цель практически такая же, как была в Бахмуте, Авдеевке и других городах Донбасса — окружить позиции украинских защитников, заблокировать логистику, а уже после этого попытаться вытеснить их, выравнивая линию фронта.

Напомним, 28 июня сообщалось, что ВС РФ хотят захватить еще 2 села на Донбассе. По словам комбата 60-й ОМБр Дмитрия, Силы обороны, несмотря на попытки противника, продолжают давать россиянам отпор и осуществляют оборонительные действия на этом направлении.