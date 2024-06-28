"Пускают людей в бой на вторую неделю": ВС РФ хотят захватить еще 2 села на Донбассе

По словам комбата 60-й ОМБр Дмитрия, Силы обороны, несмотря на попытки противника, продолжают давать россиянам отпор и осуществляют оборонительные действия на этом направлении.

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Российские оккупанты продолжают попытки давления на позиции украинских защитников и теперь настроены захватить новые населенные пункты в Донецкой области — Терны и Ямполовку. Деталями в эфире "Еспресо.TV" поделился командир 96-го батальона 60-й ОМБр по имени Дмитрий.

По его словам, у противника сейчас есть цель, которая предусматривает продвижение вперед на Лиманском направлении. В то же время, россияне пытаются подстроиться под тактику ВСУ.

"На Лиманском направлении ВСУ ведут оборону рубежей, дают достойный отпор противнику, не оставляющему попыток захватить населенные пункты Терны и Ямполовку. В течение длительного времени ВСУ ведут оборонительную войну на направлении", — заявил комбат.

В ВСУ рассказали, где сейчас пытаются продвинуться ВС РФ Фото: DeepStateMAP

Отдельно Дмитрий добавил, что в зоне ответственности 60-й ОМБр ВС РФ пытаются постоянно вести активные боевые действия и используют для этого колоссальное количество живой силы и бронетехники. В то же время, действия Сил обороны не позволяют их планам осуществиться.

"Определенный личный состав удалось уничтожить. Подразделения противника вышли на восстановление, вернулись другим составом, который тоже уже понес серьезные потери. Россияне пускают людей в бой на вторую неделю после подписания контракта, привлекают их к активным боевым действиям. Возраст россиян разный, есть молодые ребята в возрасте 20-25 лет… Сейчас удалось в некоторой степени успокоить противника на направлении", — подытожил командир батальона.

Напомним, еще 19 июня сообщалось, что ВС РФ сконцентрировали большое количество сил на Лиманском направлении. Вражеские военные подтягивают резервы в Донецкой и Луганской областях. По словам офицера 12-й бригады НГУ Ильи Самойленко, активизация со стороны врага продолжается масштабно.