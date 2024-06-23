ВСУ взяли в плен до десятка оккупантов за сутки, — Генштаб

Всего зафиксировано 96 боестолкновений. Самые горячие бои продолжались на Купянском, Лиманском и Покровском направлениях.

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Российские войска продолжают атаковать сразу на нескольких участках. Количество боевых столкновений на всей линии фронта увеличилось до 96. Зафиксирована сдача в плен до десятка оккупантов. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба.

ВС РФ активно атакуют на Купянском, Лиманском и Покровском направлениях. На первых двух было ликвидировано 167 человек убитыми и ранеными оккупантов. Несколько захватчиков там попали в плен. Также на Покровском направлении продолжаются 9 боестолкновений в районе:

Новоалександровки;

Сокола;

Воздвиженки;

Евгеновки.

До этого было еще 29 атак ВС РФ. Потери оккупантов составляют 137 — безвозвратные и еще 154 — санитарные. Около пол десятка оккупантов сдалось в плен. Что касается техники, то на этих трех направлениях Силы обороны уничтожили: четыре танка, пушку, ББМ, четыре автомобиля и 79 вражеских БПЛА. Повреждены три танка, две артсистемы, три ББМ и два авто оккупантов. Общее количество боевых действий на всех направлениях составляет 96 боестолкновений.

Напомним, 19 июня в ГУР заявили, что они идентифицировали российских солдат, которые расстреляли пленных бойцов ВСУ.

Ранее в Нацгвардии сообщили, как взяли в плен российских оккупантов, которые "заблудились" и зашли на позиции защитников.