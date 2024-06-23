ЗСУ взяли в полон до десятка окупантів за добу, – Генштаб

Всього зафіксовано 96 боєзіткнень. Найгарячіші бої тривали на Купʼянському, Лиманському та Покровському напрямках.

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Російські війська продовжують атакувати одразу на кількох справах. Кількість бойових зіткнень на всій лінії фронту збільшилась до 96. Зафіксовано здачу в полону до десятка окупантів. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу.

ЗС РФ активно атакують на Купʼянському, Лиманському та Покровському напрямках. На перших двох було ліквідовано 167 осіб вбитими та пораненими окупантів. Кілька загарбників там потрапили у полон. Також на Покровському напрямку тривають 9 боєзіткнень в районі:

Новоолександрівки;

Сокола;

Воздвиженки;

Євгенівки.

До цього було ще 29 атак ЗС РФ. Втрати окупантів складають 137 — безповоротні і ще 154 — санітарні. Близько півдесятка окупантів здалося в полон. Щодо техніки, то на цих трьох напрямках Сили оборони знищили: чотири танки, гармату, ББМ, чотири автомобілі та 79 ворожих БПЛА. Пошкоджено три танки, дві артсистеми, три ББМ та два авто окупантів. Загальна кількість бойових дій на всіх напрямках складає 96 боєзіткнень.

Нагадаємо, 19 червня в ГУР заявили, що вони ідентифікували російських солдатів, які розстріляли полонених бійців ЗСУ.

Раніше в Нацгвардії повідомили, як взяли в полон російських окупантів, які "заблукали" й зайшли на позиції захисників.