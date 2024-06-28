"Пускають людей у бій на другий тиждень": ЗС РФ хочуть захопити ще 2 села на Донбасі

За словами комбата 60-ї ОМБр Дмитра, Сили оборони, незважаючи на спроби противника, продовжують давати росіянам відсіч і здійснюють оборонні дії на цьому напрямку.

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Російські окупанти продовжують спроби тиску на позиції українських захисників і тепер налаштовані захопити нові населені пункти на Донеччині — Терни та Ямполівку. Деталями в ефірі "Еспресо.TV" поділився командир 96-го батальйону 60-ї ОМБр на ім'я Дмитро.

За його словами, у противника наразі є мета, яка передбачає просування вперед на Лиманському напрямку. Водночас, росіяни намагаються підлаштуватися під тактику ЗСУ.

"На Лиманському напрямку ЗСУ ведуть оборону рубежів, дають гідну відсіч противнику, який не полишає спроб захопити населені пункти Терни та Ямполівку. Протягом тривалого часу ЗСУ ведуть оборонну війну на напрямку", — заявив комбат.

У ЗСУ розповіли, де зараз намагаються просунутися ЗС РФ Фото: DeepStateMAP

Окремо Дмитро додав, що в зоні відповідальності 60-ї ОМБр ЗС РФ намагаються постійно вести активні бойові дії та використовують для цього колосальну кількість живої сили та бронетехніки. Водночас, дії Сил оборони не дають змоги їхнім планам здійснитися.

"Певний особовий склад вдалося знищити. Підрозділи противника вийшли на відновлення, повернулися іншим складом, який теж уже зазнав серйозних втрат. Росіяни пускають людей у бій на другий тиждень після підписання контракту, залучають їх до активних бойових дій. Вік росіян різний, є молоді хлопці віком 20-25 років... Наразі вдалося певною мірою заспокоїти противника на напрямку", — підсумував командир батальйону.

Нагадаємо, ще 19 червня повідомлялося, що ЗС РФ сконцентрували велику кількість сил на Лиманському напрямку. Ворожі військові підтягують резерви в Донецькій і Луганській областях. За словами офіцера 12-ї бригади НГУ Іллі Самойленка, активізація з боку ворога триває масштабно.