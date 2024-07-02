В Курске масштабный пожар: в соцсетях говорят о ЧП на военной базе (видео)

По словам врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, для тушения пожара привлекли 60 человек и 10 единиц спецтехники. О пострадавших не сообщается.

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В российском городе Курск произошел масшатбный пожар. Предположительно, горела местная военная база. Об этом 2 июля сообщают местные Telegram-каналы.

Сообщается, что на месте пожара поднялся огромный столб дыма, который видели в разных частях города.

Врио губернатора региона Алексей Смирнов подтвердил факт пожара, однако не указал локацию.

"В настоящее время идет тушение пожара в центре Курска. На месте работают 10 единиц специальной техники и 60 человек личного состава МЧС России по Курской области. Пожар локализован. Информация о пострадавших не поступала. Причины пожара устанавливаются", — заявил Смирнов.

Вместе с тем, о локации не пишут также и местные Telegram-каналы, публикуя лишь вид на столб дыма с разных ракурсов. При этом Telegram-канал hedalines утверждает, что в городе горит военная база россиян.

Напомним, вечером 1 июля жители Белгорода услышали громкий взрыв на западной окраине города. Перед этим местные власти включили сигнал воздушной тревоги, были слышны звуки работы сил противовоздушной обороны. После наземного взрыва над местом удара поднялся столб дыма.

Кроме того, 1 июля было громко во временно оккупированном Крыму. Силы сопротивления говорят о попадании в Севастополе.