У Курську масштабна пожежа: у соцмережах говорять про НП на військовій базі (відео)

За словами т.в.о. губернатора Курської області Олексія Смирнова, для гасіння пожежі залучили 60 осіб і 10 одиниць спецтехніки. Про постраждалих не повідомляють.

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У російському місті Курськ сталася масштабна пожежа. Імовірно, горіла місцева військова база. Про це 2 липня повідомляють місцеві Telegram-канали.

Повідомляється, що на місці пожежі піднявся величезний стовп диму, який бачили в різних частинах міста.

Т.в.о. губернатора регіону Олексій Смирнов підтвердив факт пожежі, проте не вказав локацію.

"Наразі триває гасіння пожежі в центрі Курська. На місці працюють 10 одиниць спеціальної техніки та 60 осіб особового складу МНС Росії по Курській області. Пожежу локалізовано. Інформація про постраждалих не надходила. Причини пожежі встановлюють", — заявив Смирнов.

Водночас про локацію не пишуть також і місцеві Telegram-канали, публікуючи лише вид на стовп диму з різних ракурсів. При цьому Telegram-канал hedalines стверджує, що в місті горить військова база росіян.

Нагадаємо, увечері 1 липня жителі Бєлгорода почули гучний вибух на західній околиці міста. Перед цим місцева влада увімкнула сигнал повітряної тривоги, було чути звуки роботи сил протиповітряної оборони. Після наземного вибуху над місцем удару здійнявся стовп диму.

Крім того, 1 липня було гучно в тимчасово окупованому Криму. Сили опору кажуть про потрапляння в Севастополі.