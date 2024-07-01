"ППО собою відбивають атаку": мешканці Криму повідомляють про вибухи в Севастополі (фото)

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що у місті працює ППО, і вже збила 4 ракети, між тим місцеві жителі кажуть, що ЗСУ поцілили російську систему протиповітряної оборони.

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Ввечері 1 липня в окупованому Криму знову було гучно. Місцеві жителі чули вибухи в районі Севастополя та балаклави. Працювала російська ППО. Про вибухи в Криму повідомили в телеграм-каналі "Крымский ветер".

Близько 18:50 жителі окупованого Севастополя почули вибухи, схожі на роботу ППО РФ.

"РосППО в Севастополі стріляють з району мису Фіолент та з Караньських висот. Дуже сильні вибухи в Севастополі. У небі помітні інверсійні сліди ракет ППО. Також росППО стріляють з району Сапун-гори", — повідомили підписники телеграм-каналу.

Згодом стало відомо, що є "приліт" в Балаклаві. На місці здійнявся густий, чорний дим.

"Дуже неслабо прилетіло. І десь там росППО якраз стояла. Схоже, собою й відбила атаку. Такого диму з кільцями ми ще не бачили. Нам повідомляють, що прилетіло до в/ч у районі Карані (Флотське). Вони мають позицію на Караньських висотах", — написав "Крымский ветер".

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що у Севастополі працює ППО, усі служби приведені у стан бойової готовності. а військові ведуть роботу щодо знищення повітряних цілей.

"Відбиття ракетної атаки продовжується. За попередньою інформацією, 4 повітряні цілі знищені в небі над акваторією та в районі Балаклави. Але уламки збитих цілей впали у прибережній зоні та Балаклавському районі. Інформація про пошкодження цивільної інфраструктури наразі уточнюється", — написав він.

Між тим місцеві жителі встигли зафільмувати і зробити фото, як після роботи російської ППО щось горить і димиться, зокрема, в районі Балаклавської ТЕС.

Нагадаємо, що 1 липня спікер Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук порадив російським туристам тікати з Криму, бо поки там є військові об'єкти РФ, обстріли півострова продовжуватимуться.