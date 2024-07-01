"ПВО собой отражают атаку": жители Крыма сообщают о взрывах в Севастополе (фото)

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе работает ПВО, и уже сбила 4 ракеты, между тем местные жители говорят, что ВСУ попали в российскую систему противовоздушной обороны.

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Вечером 1 июля в оккупированном Крыму снова было шумно. Местные жители слышали взрывы в районе Севастополя и балаклавы. Работала российская ПВО. О взрывах в Крыму сообщили в телеграм-канале "Крымский ветер".

Около 18:50 жители оккупированного Севастополя услышали взрывы, похожие на работу ПВО РФ.

"РосППО в Севастополе стреляют из района мыса Фиолент и с Караньских высот. Очень сильные взрывы в Севастополе. В небе заметны инверсионные следы ракет ПВО. Также росПВО стреляют из района Сапун-горы", — сообщили подписчики телеграм-канала.

Впоследствии стало известно, что есть "прилет" в Балаклаве. На месте поднялся густой, черный дым.

"Очень неслабо прилетело. И где-то там росППО как раз стояла. Похоже, собой и отбила атаку. Такого дыма с кольцами мы еще не видели. Нам сообщают, что прилетело к в/ч в районе Карани (Флотское). Они имеют позицию на Караньских высотах", — написал "Крымский ветер".

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе работает ПВО, все службы приведены в состояние боевой готовности, а военные ведут работу по уничтожению воздушных целей.

"Отражение ракетной атаки продолжается. По предварительной информации, 4 воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы. Но обломки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе. Информация о повреждении гражданской инфраструктуры пока уточняется", — написал он.

Между тем местные жители успели заснять и сделать фото, как после работы российской ПВО что-то горит и дымится, в частности, в районе Балаклавской ТЭС.

Напомним, что 1 июля спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук посоветовал российским туристам бежать из Крыма, потому что пока там есть военные объекты РФ, обстрелы полуострова будут продолжаться.