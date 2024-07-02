Горит военная база: стали известны подробности масштабного пожара в российском Курске

OSINT-исследователи установили, где может гореть и дымиться в Курске. Пожар произошел на территории 3754-й авиатехнической базы.

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Во вторник утром, 2 июля, в центре российского Курска произошел мощный пожар. Об этом сообщил губернатор области Алексей Смирнов.

По его информации, на месте происшествия работали 10 единиц специальной техники и 60 человек личного состава МЧС России по Курской области.

Он отметил, что информация о пострадавших не поступала.

Причины пожара, заявил глава региона, устанавливаются.

В то же время украинские OSINT-исследователи Telegram-канала "КиберБорошно" определили, что горит на территории 3754-й центральной авиатехнической базы (в/ч 13830).

Аналитики группы "Dnipro OSINT з Гарбузом" предполагают, что горит стоянка автомобильной техники.

Кроме того, установлено, из каких именно мест велись съемки пожара.

Напомним, что 1 июля в Белгороде произошел взрыв. Перед этим местные власти включили сигнал воздушной тревоги, были слышны звуки работы сил противовоздушной обороны. После наземного взрыва над местом удара поднялся столб дыма.

Также напомним, что 1 июля было громко и во временно оккупированном Крыму. Местные жители слышали взрывы в районе Севастополя и Балаклавы, также работала российская противовоздушная оборона. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что якобы было уничтожено 4 воздушные цели, обломки которых упали в прибрежной зоне. Позже выяснилось, что ВСУ ударили по хранилищу ударных дронов, в результате чего ВС РФ потеряли 90 беспилотников.