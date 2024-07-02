Партизаны побывали на секретном судостроительном заводе РФ в Санкт-Петербурге

На заводе "Адмиралтейские верфи" производят подлодки и военные суда, из-за чего предприятие находится под санкциями США, Канады и Евросоюза.

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Агент партизанского движения "АТЕШ" побывал на верфи в Санкт-Пеьербурге, где строятся подлодки и военные суда. И выяснил, что несколько секций судостроительного завода находятся под усиленной охраной. Об этом сообщается на Telegram-канале партизанского движения.

Речь идет о судостроительном заводе "Адмиралтейские верфи", которые были заложены еще в 1700-х гг. сразу на трех островах в Санкт-Петербурге: Ново-Адмиралтейском, Матисовом и Галерном.

Завод "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге Фото: Telegram/Атеш

Сейчас здесь производятся подводные лодки проектов 636 "Варшавянка" и 677 "Лада", а также другие военные судна.

"Агент обнаружил несколько секций верфей под усиленной охраной, вероятно, связанных с разработкой новых засекреченных судов, использующих передовые технологии скрытности и вооружения", — сообщают в "АТЕШ" и отмечают, что, несмотря на санкции, на территории завода ведутся работы по модернизации и расширению производственных мощностей.

Завод "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге Фото: Telegram/Атеш

"Наши агенты продолжают наблюдение и оперативно передают информацию. Удивляться новым налетам БПЛА по Питеру не стоит", — резюмируют в организации.

Напомним, "Адмиралтейские верфи" входят в состав "Объединенной судостроительной корпорации", председателем совета директоров которой является Андрей Костин, близкий соратник Владимира Путина.

Завод "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге Фото: Telegram/Атеш

Предприятие находится под санкциями Евросоюза, Канады и США с 2022 года, когда ВС РФ вторглись на территорию Украины.

Отдельно отмечалось, что холдинг включен в санкционный список Канады "за роль в содействии или поддержке неспровоцированного и неоправданного вторжения президента Путина в Украину", а в санкционный список США за то, что разрабатывает и строит российские военные корабли, которые "используются для обстрела городов Украины и причинения вреда гражданскому населению Украины".

По аналогичным основаниям предприятие включено в санкционные списки Швейцарии, Австралии, Японии, Украины и Новой Зеландии.

Напомним, в конце июня стало известно, что российские разведывательные корабли "Александр Сибиряков" и "Василий Татищев" пытаются собрать информацию о новейшей израильской подводной лодке INS Drakon, которая проходит ходовые испытания после постройки в Германии.