Корабли РФ шпионят за новой израильской субмариной INS Drakon: что хотят россияне

Западные обозреватели предположили, что речь идет о двух российских кораблях-шпионах — "Александр Сибиряков" и "Василий Татищев", которые пытаются собрать данные о работе систем израильской субмарины.

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Российские разведывательные корабли "Александр Сибиряков" и "Василий Татищев" пытаются собрать информацию о новейшей израильской подводной лодке INS Drakon, которая проходит ходовые испытания после постройки в Германии. Об этом 24 июня сообщили обозреватели Naval News.

По данным издания, субмарина INS Drakon, построенная в немецком городе Киль, проходит важный этап подготовки к вводу в строй. Авторы публикации отмечают, что ходовые испытания являются "невероятно деликатным моментом для новых подводных лодок", поскольку именно в этот период подлодки подвергаются "нежелательному вниманию" со стороны военно-морских сил других стран.

"Военно-морские силы (других стран) могут захотеть собрать акустическую библиотеку того, как звучит новая субмарина. Или проследить за работой нового оружия или систем. Собрать эти данные во время ходовых испытаний обычно проще, чем ждать, пока лодка поступит на вооружение", — пояснили обозреватели.

В данном случае речь идет о российских кораблях-шпионах "Александр Сибиряков" и "Василий Татищев", которые следят за испытаниями INS Drakon в районе немецкого портового города Киль. Эти корабли с помощью специальных гидроакустических и разведывательных систем, вероятно, собирают данные об акустических характеристиках подлодки и работе ее систем.

Что известно о субмарине INS Drakon

Подробные тактико-технические характеристики INS Drakon остаются окутанными тайной. О новой подводной лодке известно немного, но она на сегодняшний день является самым дорогим военным оружием в арсенале ЦАХАЛа, с ориентировочной стоимостью в 550 миллионов евро.

Подводная лодка, вероятно, оснащена суперсовременным ракетным комплексом и может нести ядерные боеголовки, что делает ее особенно важной и чувствительной целью для разведывательных действий. При этом Германия строго контролирует доступ к субмарине, не разрешая судам приближаться к ней во время испытаний.

Официального заявления о начале ходовых испытаний не было, но недавно подлодка была замечена на заправлке топливом, что может указывать на ее готовность выйти в море.

Naval News подчеркивает, что российские корабли-шпионы, вероятно, будут продолжать наблюдение за INS Drakon, чтобы собрать как можно больше данных до ее официального вступления в строй.

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