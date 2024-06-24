Кораблі РФ шпигують за новою ізраїльською субмариною INS Drakon: що хочуть росіяни

Західні оглядачі припустили, що йдеться про два російські кораблі-шпигуни — "Александр Сибиряков" і "Василий Татищев", які намагаються зібрати дані про роботу систем ізраїльської субмарини.

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Російські розвідувальні кораблі "Александр Сибиряков" і "Василий Татищев" намагаються зібрати інформацію про новітній ізраїльський підводний човен INS Drakon, який проходить ходові випробування після побудови в Німеччині. Про це 24 червня повідомили оглядачі Naval News.

За даними видання, субмарина INS Drakon, побудована в німецькому місті Кіль, проходить важливий етап підготовки до введення в дію. Автори публікації зазначають, що ходові випробування є "неймовірно делікатним моментом для нових підводних човнів", оскільки саме в цей період підводні човни піддаються "небажаній увазі" з боку військово-морських сил інших країн.

"Військово-морські сили (інших країн) можуть захотіти зібрати акустичну бібліотеку того, як звучить нова субмарина. Або простежити за роботою нової зброї або систем. Зібрати ці дані під час ходових випробувань зазвичай простіше, ніж чекати, поки човен надійде на озброєння", — пояснили оглядачі.

У цьому разі йдеться про російські кораблі-шпигуни "Александр Сибиряков" і "Василий Татищев", які стежать за випробуваннями INS Drakon у районі німецького портового міста Кіль. Ці кораблі за допомогою спеціальних гідроакустичних і розвідувальних систем, ймовірно, збирають дані про акустичні характеристики підводного човна і роботу його систем.

Що відомо про субмарину INS Drakon

Детальні тактико-технічні характеристики INS Drakon залишаються оповитими таємницею. Про новий підводний човен відомо небагато, але він на сьогодні є найдорожчою військовою зброєю в арсеналі ЦАХАЛу, з орієнтовною вартістю в 550 мільйонів євро.

Підводний човен, імовірно, оснащений суперсучасним ракетним комплексом і може нести ядерні боєголовки, що робить його особливо важливою і чутливою метою для розвідувальних дій. При цьому Німеччина суворо контролює доступ до субмарини, не дозволяючи суднам наближатися до неї під час випробувань.

Офіційної заяви про початок ходових випробувань не було, але нещодавно підводний човен помітили на заправленні паливом, що може вказувати на його готовність вийти в море.

Naval News підкреслює, що російські кораблі-шпигуни, ймовірно, будуть продовжувати спостереження за INS Drakon, щоб зібрати якомога більше даних до її офіційного вступу в дію.

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