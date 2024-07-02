Партизани побували на секретному суднобудівному заводі РФ у Санкт-Петербурзі

На заводі "Адміралтейські верфі" виробляють підводні човни і військові судна, через що підприємство перебуває під санкціями США, Канади та Євросоюзу.

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Агент партизанського руху "АТЕШ" побував на верфі в Санкт-Петербурзі, де будують підводні човни і військові судна. І з'ясував, що кілька секцій суднобудівельного заводу перебувають під посиленою охороною. Про це повідомляється на Telegram-каналі партизанського руху.

Йдеться про суднобудівний завод "Адміралтейські верфі", які були закладені ще в 1700-х рр. одразу на трьох островах у Санкт-Петербурзі: Ново-Адміралтейському, Матісовому і Галерному.

Завод "Адміралтейські верфі" в Санкт-Петербурзі Фото: Telegram/Атеш

Зараз тут виробляють підводні човни проєктів 636 "Варшав'янка" і 677 "Лада", а також інші військові судна.

"Агент виявив кілька секцій верфей під посиленою охороною, імовірно, пов'язаних із розробкою нових засекречених суден, що використовують передові технології скритності та озброєння", — повідомляють в "АТЕШ" і зазначають, що, попри санкції, на території заводу ведуться роботи з модернізації та розширення виробничих потужностей.

Завод "Адміралтейські верфі" в Санкт-Петербурзі Фото: Telegram/Атеш

"Наші агенти продовжують спостереження й оперативно передають інформацію. Дивуватися новим нальотам БПЛА по Пітеру не варто", — резюмують в організації.

Нагадаємо, "Адміралтейські верфі" входять до складу "Об'єднаної суднобудівної корпорації", головою ради директорів якої є Андрій Костін, близький соратник Володимира Путіна.

Завод "Адміралтейські верфі" в Санкт-Петербурзі Фото: Telegram/Атеш

Підприємство перебуває під санкціями Євросоюзу, Канади та США з 2022 року, коли ЗС РФ вторглися на територію України.

Окремо зазначалося, що холдинг занесено до санкційного списку Канади "за роль у сприянні або підтримці неспровокованого та невиправданого вторгнення президента Путіна в Україну", а до санкційного списку США — за те, що розробляє та будує російські військові кораблі, які "використовуються для обстрілу міст України та заподіяння шкоди цивільному населенню України".

За аналогічними підставами підприємство внесено до санкційних списків Швейцарії, Австралії, Японії, України та Нової Зеландії.

Нагадаємо, наприкінці червня стало відомо, що російські розвідувальні кораблі "Александр Сибиряков" і "Василий Татищев" намагаються зібрати інформацію про новітній ізраїльський підводний човен INS Drakon, який проходить ходові випробування після побудови в Німеччині.