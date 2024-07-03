На Сумщине задержали российскую агентку, готовившую серию воздушных атак (фото)

Бывшую медсестру, как утверждают силовики, завербовали российские спецслужбы. Женщина собирала информацию об оборонных предприятиях региона.

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Контрразведка задержала агента ФСБ РФ, которая готовила новую серию воздушных атак на Сумскую область. Об этом информируют в Службе безопасности.

Женщина собирала геолокации и актуальную информацию о местных предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Для выполнения задания агент регулярно объезжала местность, "втемную" выспрашивала нужную ей информацию у своих знакомых во время разговоров и даже пыталась установить контакты с бывшими и действующими работниками оборонных заводов.

Служба безопасности задержала женщину с поличным, когда она снимала один из объектов на видео.

Подозреваемой является бывшая медсестра, идеологическая сторонница "русского мира". Женщина поддерживала связи со своими родственниками, которые проживают в РФ и поддерживают вооруженную агрессию против Украины. Собственно, через них представитель российской спецслужбы и "вышел" на подозреваемую.

Следователи сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

В прокуратуре добавляют, что решением суда 59-летней подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог. Ей грозит пожизненное заключение.

В ВСУ информируют, что женщину зовут Алла Ткач.

Напомним, что в Тростянецком суде Сумской области рассматривают дело жителя села Каменка Виталия Куколя, который в начале полномасштабного вторжения РФ сделал огнестрельное оружие для защиты от оккупантов. Фигуранту инкриминируют "Незаконное обращение с оружием", мужчине грозит от трех до семи лет заключения. В свою очередь Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец взял под личный контроль это судебное дело, ведь, как подчеркнул омбудсмен, здравый смысл и справедливость должны победить.