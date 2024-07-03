На Сумщині затримали російську агентку, яка готувала серію повітряних атак (фото)

Колишню медсестру, як стверджують силовики, завербували російські спецслужби. Жінка збирала інформацію про оборонні підприємства регіону.

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Контррозвідка затримала агентку ФСБ РФ, яка готувала нову серію повітряних атак на Сумську область. Про це інформують в Службі безпеки.

Жінка збирала геолокації та актуальну інформацію про місцеві підприємства оборонно-промислового комплексу. Для виконання завдання агентка регулярно об’їжджала місцевість, "втемну" випитувала потрібну їй інформацію у своїх знайомих під час розмов та навіть намагалася встановити контакти з колишніми та діючими працівниками оборонних заводів.

Служба безпеки затримала жінку на гарячому, коли вона знімала один з об’єктів на відео.

Підозрюваною є колишня медсестра, ідеологічна прихильниця "руського миру". Жінка підтримувала зв’язки зі своїми родичами, які проживають у РФ і підтримують збройну агресію проти України. Власне, через них представник російської спецслужби "вийшов" на підозрювану.

Слідчі повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

У прокуратурі додають, що рішенням суду 59-річній підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу. Їй загрожує довічне ув’язнення.

У ЗСУ інформують, що жінку звуть Алла Ткач.

Нагадаємо, що у Тростянецькому суді Сумської області розглядають справу мешканця села Кам’янка Віталія Куколя, який на початку повномасштабного вторгнення РФ зробив вогнепальну зброю для захисту від окупантів. Фігуранту інкримінують "Незаконне поводження зі зброєю", чоловіку загрожує від трьох до семи років ув'язнення. Своєю чергою Уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець узяв під особистий контроль цю судову справу, адже, як наголосив омбудсмен, здоровий глузд та справедливість мають перемогти.