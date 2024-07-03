В Днепре увеличилось количество погибших и пострадавших в результате российского удара, — ОВА

После российской комбинированной атаки на Днепр в городе уже 4 погибших. Также, как проинформировал Сергей Лысак, пострадало 27 граждан.

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В Днепре увеличилось количество пострадавших и погибших в результате российского удара утром 3 июля. Об этом сообщил глава государственной военной администрации Сергей Лысак.

По информации главы ОВА, в Днепре уже 4 погибших.

"27 человек пострадали. Из них 11 госпитализированы. Двое — "тяжелые", — сообщил он.

Ранее Сергей Лысак сообщал о трех погибших людях и 18 раненых, среди которых была 14-летняя девочка.

Городской голова Борис Филатов сообщил, что 4 июля в Днепре объявлен Днем траура по погибшим.

Как информирует "Суспільне", в результате атаки в трех детских садах и трех школах изуродованы фасады и окна учебных заведений. В частности, на территории школы 84, лицея 120 и гимназии 89 — повреждены и выбиты окна. В саду 235, 105 и 197 — треснувшие рамы и побитая обломками фурнитура.

Сегодня около 7 часов утра Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении в воздушном пространстве Украины российских ударных дронов, которые двигались со стороны оккупированной части Херсонской области. По данным мониторинговых каналов, город был атакован четырьмя "шахедами" и четырьмя авиационными ракетами Х-59.

Противовоздушная оборона сбила 11 воздушных целей. Среди них 1 крылатая ракета "Искандер-К", 4 управляемые авиационные ракеты Х-59, 5 ударных БпЛА "Shahed-131/136" и 1 БпЛА ОТР "Орлан-10".