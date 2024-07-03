У Дніпрі збільшилася кількість загиблих і постраждалих внаслідок російського удару, — ОВА

Після російської комбінованої атаки на Дніпро у місті вже 4 загиблих. Також, як поінформував Сергій Лисак, постраждало 27 громадян.

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У Дніпрі збільшилася кількість постраждалих та загиблих внаслідок російського удару вранці 3 липня. Про це повідомив очільник державної військової адміністрації Сергій Лисак.

За інформації глави ОВА, у Дніпрі вже 4 загиблих.

"27 людей постраждали. З них 11 госпіталізовані. Двоє – "важкі", — повідомив він.

Раніше Сергій Лисак повідомляв про трьох загиблих людей та 18 поранених, серед яких була 14-річна дівчинка.

Міський голова Борис Філатов повідомив, що 4 липня у Дніпрі оголошено Днем жалоби за загиблими.

Як інформує "Суспільне", внаслідок атаки у трьох дитячих садочках та трьох школах понівечені фасади та вікна навчальних закладів. Зокрема на території школи 84, ліцею 120 та гімназії 89 – пошкоджено та вибито вікна. У садочку 235, 105 та 197 – тріснуті рами та побита уламками фурнітура.

Сьогодні близко 7-ї години ранку Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух у повітряному просторі України російських ударних дронів, які рухалися з боку окупованої частини Херсонської області. За даними моніторингових каналів, місто було атаковано чотирма "шахедами" і чотирма авіаційними ракетами Х-59.

Протиповітряна оборона збила 11 повітряних цілей. Серед них 1 крилата ракета "Іскандер-К", 4 керовані авіаційні ракети Х-59, 5 ударних БпЛА "Shahed-131/136" та 1 БпЛА ОТР "Орлан-10".