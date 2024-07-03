"Думал это последние мои слова": в Днепре возросло количество пострадавших (видео)
Пожилой мужчина, которого ранило стеклом, вспомнил только "лужу крови" после удара. Днепряне, которые успели спрятаться до взрывов, рассказали, что трясло даже подземную стоянку.
Количество пострадавших в результате атаки ВС РФ по Днепру возросло до 47 человек. Об этом 3 июля сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Руководитель обладминистрации рассказал, что местные жители до сих пор приходят в себя после обстрела и говорят, что забыть этот ужас смогут не скоро.
"Когда начались взрывы, прям очень страшно было. Очень сильные были взрывы", — поделилась днепрянка.
Пострадавший пожилой мужчина вспомнил "лужу крови" возле себя.
"Очень много крови. Стеклом поранило мне лицо, руку вот здесь разбило мне", — рассказал он.
Молодой мужчина из Днепра после взрыва упал на пол и начал звонить жене, чтобы сказать, что любит ее.
"Я думал, что это последние мои слова в жизни", — признался он.
Часть местных жителей успела спуститься в укрытие еще до взрывов. Одна из днепрянок вспомнила, что "трясся" даже сам паркинг.
"Все кричали, плакали. Все в шоке до сих пор", — отметила другая женщина.
Напомним, в результате удара по Днепру погибли четыре человека. В ОВА информировали о двух "тяжелых" раненых. 4 июля в городе объявлено Днем траура по погибшим.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что среди пострадавших есть ребенок. Он подчеркнул, что российский террор могут остановить только современные системы ПВО и дальнобойность оружия.