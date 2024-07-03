В НАТО не достигли соглашения о многолетней помощи Украине, — СМИ

По словам журналистов, такие страны, как Франция и Италия, до сих пор вносили лишь относительно небольшой процент своего ВВП на военную поддержку Украины.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг не смог убедить станы Альянса взять на себя долгосрочные обязательства по военной помощи Украине на сумму в 40 миллиардов евро каждый год. Об этом пишет издание ASB Zeitung.

По словам журналистов, союзники смогли договориться только о предоставлении поддержки в размере не менее 40 миллиардов евро в течение следующего года.

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Члены НАТО согласовали финансовую помощь Украине в размере 40 млрд евро, — Reuters

Сообщается, что усилия Столтенерга были направлены на то, чтобы показать президенту России Владимиру Путину, что он не победит в войне против Украины. 40 млрд евро примерно соответствовали бы годовой поддержке, которую союзники оказывали с начала российского вторжения.

В материале говорится, что генсек НАТО хотел, чтобы 32 страны достигли общей позиции по этому вопросу до саммита в Вашингтоне, который состоится уже на следующей неделе. Однако соглашение о весьма амбициозном обещании уже считалось маловероятным с самого начала. Как минимум потому что такие страны, как Франция и Италия, до сих пор вносили лишь относительно небольшой процент своего ВВП на военную поддержку Украины.

По словам журналистов, отсутствие конкретных обязательств со стороны НАТО относительно военной помощи Украине вызвало обеспокоенность в Чехии и других государствах, которые воспринимают усиление российской агрессии как потенциальную угрозу.

Также издание Telegraph сообщало, что Украине откажут в членстве в НАТО из-за чрезмерной коррупции. Источники журналистов в Госдепе утверждают, что еще не наступило время для вступления в НАТО, и такая позиция будет заявлена в итоговом коммюнике саммита. Глава ОП Андрей Ермак накануне заявлял, что коррупция существует во всем мире, а Россия инвестирует миллионы для продвижения нарративов о том, что Украина якобы является самой коррумпированной страной.