Шесть "шахедов" в первом бою: оператор ЗРК HAWK рассказал о своей работе

24-летний Александр — один из самых результативных наводчиков зенитно-ракетного комплекса, говорят в Воздушных силах ВСУ. На его счету уже два десятка "шахедов" и четыре ракеты.

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Александр — оператор ЗРК "HAWK". На его счету — два десятка "шахидов" и 4 ракеты. А его первый бой был чрезвычайно тяжелым, но одновременно и результативным. Он сбил шесть российских беспилотников. О работе бойца рассказывают в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Александр подписал контракт с подразделением зенитных ракетных войск за несколько дней до полномасштабного вторжения. Рассказывает, что новости не казались ему оптимистичными, поэтому он решил не ждать.

Александр, оператор ЗРК HAWK Фото: Воздушные силы ВСУ

Боец прошел обучение в Испании и оказался за "штурвалом" американского зенитного ракетного комплекса "HAWK". Рассказывает, учился на симуляторе, а инструкторы объясняли, что определенные технические особенности комплекса не слишком предназначены для того, чтобы сбивать беспилотники.

"Удивлялись, когда мы уверенно заявляли: "Мы справимся!" — вспоминает Александр, говоря, что во время боя выжимаешь из оружия максимум.

"Хотя "шахеды" и непростая цель для нас, все равно справляемся! Уже во время первого же противовоздушного боя удалось уничтожить шесть "шахидов" один за другим. Адреналин зашкаливал! Мы отражали воздушную атаку почти всю ночь. Противовоздушный бой длился более 6 часов! Но мы готовы бить врага круглосуточно, без отдыха. Главное — защитить украинцев", — отметил боец.

ЗРК HAWK Фото: Воздушные силы ВСУ

По его наблюдениям, именно иранские беспилотники, которые использует РФ, больше всего раздражают. Ведь они летят медленно и операторов ЗРК утомляет ожидание. Сбивать ракеты оказалось проще.

"Было немного неловко, когда три ракеты Х-59, постоянно меняя высоту, летели прямо на нас. Но все цели захватили и одну за другой сбили. Главный секрет даже не в оружии, на котором работаем, а в синхронной и слаженной работе подразделения", — говорит Александр.

Интересно, что у операторов ЗРК рабочий день фактически не заканчивается, продолжаясь с ночи. И это не только работа за оружием, а также обслуживание и ремонт техники, зарядка пусковых, постоянные передислокации, маскировка, обустройство новых позиций и укрытий.

Отметки сбитых целей на ЗРК HAWK Фото: Повітряні сили України

"На самом деле у меня лучшая работа в мире — все эти наведения на цель, захват, выход ракеты, сбивание... А какой кайф понимать, что благодаря тебе ракета или дрон не долетели до цели", — говорит Александр.

Большинство родных бойца также служат в ВСУ. Сестра сейчас в танковом подразделении на Запорожском направлении, ее муж-пехотинец — на Днепропетровщине.

Напомним, ранее украинские бойцы рассказывали, как работает зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-125, разработанный еще в СССР в 1960-х. Сейчас этот ЗРК защищает небо над Одесской областью.