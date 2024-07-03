Прикрылись сиротами: в Киеве разоблачили махинации чиновников, спасавших родственников от армии

Мужчины призывного возраста незаконно выехали из Украины, устроившись на работу в учреждения, которые занимаются детьми-сиротами, рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец. Из-за поведения руководителей этих учреждений полсотни детей остались без украинского надзора за рубежом.

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Несколько киевских чиновников "отмазали" от мобилизации своих родственников, использовав для этого детей-сирот и детей лишенных родительской опеки. Они отправили их сопровождать детей за границу. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, эту ситуацию обнаружили непосредственно работники Офиса омбудсмена во время одного из мониторинговых визитов. Они установили, что к махинации причастны должностные лица Службы по делам детей и семьи города Киева и Центра социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева.

Так, в марте 2022 года, когда продолжались активные боевые действия вблизи Киева, 68 воспитанников киевского Центра социально-психологической реабилитации детей №1 в сопровождении 20 человек эвакуировали в бывший молодежный лагерь города Вупперталь в Германии.

Во время проверки представители омбудсмена, мониторы, посетили место пребывания украинских детей в Германии. Однако их туда не впустили, поскольку на территории отсутствовали сопровождающие от Украины, а дети находятся исключительно под опекой немецкой стороны.

Оказалось также, что с начала эвакуации было 55 детей, но в соответствии с приказом директора Центра в Германию эвакуировали 68. Где взялись и подевались 13 "лишних" детей мониторинговая группа пока не установила, потому что немецкая сторона не предоставила этой информации.

Поэтому мониторы отправились в Службу по делам детей и семьи города Киева и Центр социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева, пояснил омбудсмен.

"То, что мы узнали, шокировало: руководство не владеет информацией о ситуации в учреждении! В Службе и Центре нет в наличии копий документов или каких-либо документов об условиях пребывания детей под опекой немецкой стороны. Нам удалось узнать: среди сопровождающих лиц во время эвакуации в официальных приказах были люди, которые не имеют отношения к этой сфере, и только за день до этого стали работниками учреждений, а некоторые совсем никогда не были трудоустроены", — сообщил Лубинец.

Такими "работниками" оказались близкий родственник руководителя Службы по делам детей и семьи города Киева и близкий родственник руководителя Центра социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева. Среди сопровождающих также значатся еще четыре человека, основания для выезда которых требуют дополнительного изучения.

Как только сопровождающие оказались за пределами страны, они сразу же уволились и больше в Украину не вернулись. Однако руководство вышеуказанных учреждений не сообщало об этом на совещаниях или в отчетах, а руководители продолжили ездить в рабочие командировки в Вупперталь на встречу к своим близким родственникам под видом рабочих вопросов.

"Только в 2024 году наш Офис выяснил, что воспитанники Центра социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева остались без украинского сопровождения. Доступ к этим детям теперь нужно просить у немецкой стороны, которая поступала согласно их законодательству", — сообщил уполномоченный по правам человека.

Соответствующие письма Лубинец направил в Офис Генпрокурора, Национальную полицию, Минсоцполитики, Нацсоцсервисную службу, КГГА.

Расследование омбудсмена — детали

Отметим, на портале КГГА можно узнать, кто руководит Службой по делам детей и семьи города Киева. Руководитель службы — Валерий Танцюра, его заместитель — Алексей Наумук. На странице установки размещено штатное расписание, из которого следует, что судьбами детей-сирот занимается 16 человек, которые получают зарплаты от 15 тыс. до 49 тыс. и 51 тыс. грн.

Заявление омбудсмена — руководители Службы по делам детей и семьи города Киева Фото: Скриншот

В онлайн-системе Youcontrol можно увидеть имя руководителя Центра социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева — это Виктор Древаль.

Заявление омбудсмена — руководители Центра социально-психологической реабилитации детей №1 Фото: Скриншот

Омбудсмен не называл имен фигурантов расследования. Поэтому информация о лицах, о которых он рассказал, требует уточнения. На момент публикации статьи не было комментариев по ситуации от правоохранительных органов.

Отметим, Дмитрий Лубинец ранее публиковал несколько заявлений по усилению мобилизации в Украине. Например, в апреле он настаивал, что призыв граждан в армию должен происходить без принуждения. Кроме того, чиновник напоминал военкомам, что задерживать людей на улице противозаконно.

Напоминаем, 3 июля народный депутат Роман Костенко сообщил, когда новые бойцы пополнят подразделения ВСУ на линии фронта. 2 июля главнокомандующий Александр Сырский рассказал о том, какую основную проблему имеют командиры частей, которые держат позиции на востоке.