Прикрилися сиротами: у Києві викрили оборудку чиновників, які рятували родичів від мобілізації

Чоловіки призовного віку незаконно виїхали з України, влаштувавшись на роботу в установи, які опікуються дітьми-сиротами, розповів омбудсмен Дмитро Лубінець. Через поведінку керівників цих установ пів сотні дітей залишись без українського нагляду за кордоном.

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Кілька київських посадовців "відмазали" від мобілізації своїх родичів, використавши для цього дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Вони відправили їх супроводжувати дітей за кордон. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

З його слів, цю ситуацію виявили безпосередньо працівники Офісу омбудсмана під час одного із моніторингових візитів. Вони встановили, що до махінації причетні посадовці Служби у справах дітей та сім’ї міста Києва й Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва.

Так, у березні 2022 року, коли тривали активні бойові дії поблизу Києва, 68 вихованців київського Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 у супроводі 20 осіб евакуювали до колишнього молодіжного табору міста Вупперталь у Німеччині.

Під час перевірки представники омбудсмена, монітори, відвідали місце перебування українських дітей в Німеччині. Однак їх туди не впустили, оскільки на території були відсутні супровідники від України, а діти перебувають виключно під опікою німецької сторони.

Виявилося також, що з початку евакуації було 55 дітей, але відповідно до наказу директора Центру до Німеччини евакуювали 68. Де взялися і поділися 13 "зайвих" дітей моніторингова група поки не встановила, бо німецька сторона не надала цієї інформації.

Тож монітори вирушили до Служби у справах дітей та сім’ї міста Києва й Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва, пояснив омбудсмен.

"Те, що ми дізналися, шокувало: керівництво не володіє інформацією про ситуацію у закладі! У Службі й Центрі немає у наявності копій документів чи будь-яких документів про умови перебування дітей під опікою німецької сторони. Нам вдалось довідатися: серед супроводжуючих осіб під час евакуації в офіційних наказах були люди, які не мають стосунку до цієї сфери, й лише за день до цього стали працівниками закладів, а деякі зовсім ніколи не були працевлаштовані", — повідомив Лубінець.

Такими "працівниками" виявилися близький родич керівника Служби у справах дітей та сім’ї міста Києва і близький родич керівника Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва. Серед супровідників також значаться ще чотири особи, підстави для виїзду яких потребують додаткового вивчення.

Як тільки супровідники опинилися за межами країни, вони одразу ж звільнилися і більше до України не повернулися. Проте керівництво вищевказаних установ не повідомляло про це на нарадах чи у звітах, а керівники продовжили їздити у робочі відрядження до Вупперталю на зустріч до своїх близьких родичів під виглядом робочих питань.

"Лише у 2024 році наш Офіс з’ясував, що вихованці Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва залишились без українського супроводу. Доступ до цих дітей тепер потрібно просити у німецької сторони, яка вчиняла згідно з їхнім законодавством", — повідомив уповноважений з прав людини.

Відповідні листи Лубінець направив до Офісу Генпрокурора, Національної поліції, Мінсоцполітики, Нацсоцсервісної служби, КМДА.

Розслідування омбудсмена — деталі

Зазначимо, на порталі КМДА можна дізнатись, хто керує Службою у справах дітей та сім’ї міста Києва. Керівник служби — Валерій Танцюра, його заступник — Олексій Наумук. На сторінці установи розміщено штатний розпис, з якого випливає, що долями дітей-сиріт опікуються 16 осіб, які отримують зарплати від 15 тис. до 49 тис. та 51 тис. грн.

Заява омбудсмена — керівники Служби у справах дітей та сім'ї міста Києва Фото: Скриншот

В онлайн-системі Youcontrol можна побачити ім'я керівника Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва — це Віктор Древаль.

Заява омбудсмена — керівники Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 Фото: Скриншот

Наголосимо, омбудсмен не називав імен фігурантів розслідування. Тому інформація про осіб, про яких він розповів, потребує уточнення. На момент публікації статті не було коментарів щодо ситуації від правоохоронних органів.

Зазначимо, Дмитро Лубінець раніше публікував кілька заяв щодо посилення мобілізації в Україні. Наприклад, у квітні він наполягав, що призов громадян у армію має відбуватись без примусу. Крім того, посадовець нагадував військкомам, що затримувати людей на вулиці протизаконно.

Нагадуємо, 3 липня народний депутат Роман Костенко повідомив, коли нові бійці поповнять підрозділи ЗСУ на лінії фронту. 2 липня головнокомандувач Олександр Сирський розповів про те, яку основну проблему мають командири частин, які тримають позиції на сході.