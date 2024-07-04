Армия РФ оккупировала два поселка в Донецкой области, — DeepState (карта)
По данным аналитиков, враг также продвинулся в Сотницком Казачке Богодуховского района Харьковской области и в неподалеку четырех населенных пунктов в Донецкой области.
Российские войска оккупировали село Сокол и поселок Восход Покровского района Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.
"Враг оккупировал Сокол и Восход", — говорится в сообщении.
Аналитики также внесли изменения в карту боев. Сокол и Восход сейчас находятся в красной зоне, что означает, что контроль над этими населенными пунктами перешел к оккупантам.
Кроме того, по данным экспертов DeepState, враг продвинулся в Сотницком Казачке Богодуховского района Харьковской области, в поселках Северном и возле Дружбы Торецкого района Донецкой области, а также в селах Евгеновка и Новопокровское Покровского района Донецкой области.
Генеральный штаб Украины пока не комментировал эту информацию.
Напомним, 3 июля аналитики DeepState сообщили, что российские оккупанты в Донецкой области смогли захватить микрорайон "Новый" в Часовом Яру.
1 июля аналитики DeepState привели несколько примеров боев во времена командования Объединенными силами генералом Юрием Содолем, когда человеческих потерь можно было избежать.