Армия РФ оккупировала два поселка в Донецкой области, — DeepState (карта)

По данным аналитиков, враг также продвинулся в Сотницком Казачке Богодуховского района Харьковской области и в неподалеку четырех населенных пунктов в Донецкой области.

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Российские войска оккупировали село Сокол и поселок Восход Покровского района Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Враг оккупировал Сокол и Восход", — говорится в сообщении.

Аналитики также внесли изменения в карту боев. Сокол и Восход сейчас находятся в красной зоне, что означает, что контроль над этими населенными пунктами перешел к оккупантам.

Кроме того, по данным экспертов DeepState, враг продвинулся в Сотницком Казачке Богодуховского района Харьковской области, в поселках Северном и возле Дружбы Торецкого района Донецкой области, а также в селах Евгеновка и Новопокровское Покровского района Донецкой области.

Генеральный штаб Украины пока не комментировал эту информацию.

Напомним, 3 июля аналитики DeepState сообщили, что российские оккупанты в Донецкой области смогли захватить микрорайон "Новый" в Часовом Яру.

1 июля аналитики DeepState привели несколько примеров боев во времена командования Объединенными силами генералом Юрием Содолем, когда человеческих потерь можно было избежать.