Удары по авиации и не только: как защититься от разведывательных БПЛА ВС РФ

Вражеские дроны часами находятся в небе над украинскими городами. Это комплексная проблема, которая существует уже не первый год, но последние атаки были особенно чувствительными.

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Российские оккупанты уже несколько дней подряд атакуют украинские аэродромы и другие важные объекты в тыловых городах. Атаки отличает наличие разведывательных дронов, которые часами вели слежку за целями, что позволило сделать удары более эффективными. Фокус пообщался с военным, чтобы понять, что противопоставить российским "Искандерам" с "Орланами".

Атаки по Днепру, Миргороду и Полтаве — что общего в российских ударах

Российские войска в течение нескольких дней наносили удары по Днепру, Миргороду и Полтаве. Целями становились либо украинская авиация, либо другие объекты в тылу. Все эти атаки объединяет наличие разведывательного дрона ВС РФ, который летает над целью часами, а также удар баллистическими ракетами "Искандер". Такие типы целей могут сбивать только западные системы по типу ЗРК Patriot или SAMP/T. Украина имеет недостаточное количество таких зенитно-ракетных комплексов, поэтому бороться следует в первую очередь с беспилотниками.

Мобильные огневые группы должны реагировать на вражеские дроны и ракеты Фото: мвд Украiни

Фокус пообщался на условиях анонимности с военным, который служит в составе мобильной огневой группы (МОГ) на одном из направлений. Он рассказал нам, что они знают о вражеской цели благодаря планшету со специальным программным обеспечением. На нем отображается позиция МВГ, и какие объекты находятся в небе. Благодаря этому можно сориентироваться, куда надо ехать для поражения вражеской цели. Для него удары РФ по аэродромам стали неожиданным событием, учитывая фиксацию дрона на карте. Все, у кого есть доступ к планшету с ПО, было бы видно дрон в районе аэродрома. Его должны были видеть и отреагировать, однако он не может знать, кто отвечает за оборону на конкретных местах, и какие есть для этого средства.

Как бороться с российскими дронами в украинском тылу

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Российские дроны в тылу: как бороться с "Орланами", Zala и SuperCam над украинскими городами

Проблема российских дронов в тыловых городах Украины не нова. Фокус еще в апреле освещал тему того, как ВС РФ бьют за линией фронта. Эксперты объяснили нам, что российские дроны становятся лучше. Поэтому в зоне 100 км на границе с РФ или с временно оккупированными территориями находятся в зоне риска. Вражеские БПЛА научились летать без сигнала GPS по предварительно загруженным маршрутам, а затем напрямую передавать видео с камеры оператору. Таким образом украинские военные имеют меньше времени на реакцию и обнаружение дрона. Украине надо больше средств поражения и обнаружения, чтобы увеличить "купол", который будет защищать от ударов.

Комплексная проблема требует многоуровневого решения:

усиление средств РЭБ;

увеличение количества средств ПВО;

увеличение средств радиоэлектронной разведки;

массовое производство дронов-перехватчиков.

Что касается последнего, то Украина демонстрирует изобретательность. FPV-дроны адаптировали для дистанционного подрыва боевой части. Это позволяет уничтожать российские разведывательные беспилотники без физического контакта, что сложно сделать в открытом небе. Поэтому FPV подрывается на близком расстоянии к вражеской цели облаком обломков.

Также украинские инженеры творчески подошли к обнаружению дронов по типу "Шахед". Как сообщил командующий Воздушных сил США в Европе и Африке генерал Джеймс Хеккер, по Украине установили 6000 телефонов с микрофонами, которые "слушают" в режиме онлайн звук. Систему научили различать звук "Шахедов" от других, поэтому это позволяет раньше обнаружить врага.

"Подумайте, если у вас есть ряд датчиков, представьте себе мобильный телефон, с питанием, чтобы он не разрядился, да? А потом вы ставите микрофон, чтобы сделать акустику односторонних БПЛА, которые пролетают над головой, громче, — пояснил Хеккер. И у вас есть... 6 000 таких аппаратов по всей стране. Они успешно перехватывают односторонние БПЛА, такие как "Шахед 136" и подобные им".

А-29 Супер Тукано Фото: "Википедия"

В Одессе для борьбы с дронами используются самолет Як-52 против вражеских дронов, что также может быть частичным решением. Эксперты называют оптимальным самолетом для таких целей Super Tucano от Embraer. Украина еще в 2019 году планировала закупить легкие турбовинтовые самолеты для замены Л-39 и советских истребителей. Однако по состоянию на июнь 2023 года в Ebraer заявили об отсутствии заинтересованности Украины в приобретении самолетов.

Напоследок заметим, что военным не стоит задумываться о стоимости средства поражения вражеского дрона, ведь он может навести ракету на объект, что приведет к значительно большим убыткам и жертвам среди населения. В таком случае даже F-16 могут привлекать против "Орланов" и SuperCam.