Система "Барьер": в РФ намерены использовать против дронов аэростаты заграждения (фото)

При обнаружении приближающегося БПЛА аэростаты должны подняться в воздух и словить дрон сетью. Причем заявленная высота полета аппарата — до 300 метров.

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В России представили новую систему защиты объектов от беспилотников под названием "Барьер". Эта инновационная разработка представляет собой сеть, которая крепится на аэростатах и парит в воздухе, защищая важные объекты от дронов.Об этом сообщило российское агентство РИА.

Презентация системы состоялась на конференции "Технологии обнаружения и противодействия БПЛА", прошедшей в Санкт-Петербурге. По словам Полины Албек, генерального директора компании-разработчика АО "Первый дирижабль", которая специализируется на производстве грузовых аэростатов, идея создания "Барьера" была вдохновлена опытом Первой мировой войны — в то время дирижабли с цепями активно использовались для обороны.

Как это работает

Каждый дирижабль способен нести на себе до 30 кг нагрузки. При обнаружении приближающегося беспилотника аэростаты поднимаются в воздух и ловят дрон сетью, которая затем отделяется от дирижабля вместе с захваченной целью. При этом заявленная высота эффективной работы аэростатов составляет до 300 метров.

Отмечается, что испытания системы "Барьера" прошли успешно, и уже есть предзаказы на систему. Производством аэростатов занимается сама компания "Первый дирижабль", в то время как сети изготавливают специализированные предприятия.

Мнение экспертов

Обозреватели Defense Express обратили внимание, что помимо аэростатов, российская компания рассматривает возможность использования коптеров для поднятия и натягивания сеток. Этот подход может быть особенно актуален в контексте современных требований к защите стратегически важных объектов, таких как нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы.

В настоящее время владельцы этих объектов в РФ сами занимаются вопросами защиты. В частности, уже замечены безрезультатные попытки защитить оборудование нефтеперерабатывающих заводов с помощью натянутых тросов.

"На фоне этого можно предположить, что эта идея защиты от дронов путем аэростатов или дронов, которые будут натягивать сетки, действительно может получить определенное распространение в РФ", — подытожили эксперты.

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Напомним, в конце марта на территории РФ впервые сбили беспилотный воздушный шар с автономной системой управления и взрывной боевой частью. Аппарат был запрограммирован на сбрасывания бомбы, если окажется над одним из выбранных населенных пунктов в России.