Система "Бар'єр": у РФ мають намір використовувати проти дронів аеростати загородження (фото)

У разі виявлення БПЛА, що наближається, аеростати мають піднятися в повітря і зловити дрон сіткою. Причому заявлена висота польоту апарату — до 300 метрів.

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У Росії представили нову систему захисту об'єктів від безпілотників під назвою "Бар'єр". Ця інноваційна розробка являє собою мережу, яку кріплять на аеростатах і яка ширяє в повітрі, захищаючи важливі об'єкти від дронів. Про це повідомило російське агентство РИА.

Презентація системи відбулася на конференції "Технології виявлення та протидії БПЛА", що пройшла в Санкт-Петербурзі. За словами Поліни Албек, генеральної директорки компанії-розробника АТ "Перший дирижабль", що спеціалізується на виробництві вантажних аеростатів, ідея створення "Бар'єра" була натхненна досвідом Першої світової війни — у той час дирижаблі з ланцюгами активно використовувалися для оборони.

Як це працює

Кожен дирижабль здатний нести на собі до 30 кг навантаження. У разі виявлення безпілотника, що наближається, аеростати здіймаються в повітря і ловлять дрон сіткою, яка потім відділяється від дирижабля разом із захопленою метою. При цьому заявлена висота ефективної роботи аеростатів становить до 300 метрів.

Зазначається, що випробування системи "Бар'єр" пройшли успішно, і вже є попередні замовлення на систему. Виробництвом аеростатів займається сама компанія "Перший дирижабль", тоді як мережі виготовляють спеціалізовані підприємства.

Думка експертів

Оглядачі Defense Express звернули увагу, що крім аеростатів, російська компанія розглядає можливість використання коптерів для підняття і натягування сіток. Цей підхід може бути особливо актуальним у контексті сучасних вимог до захисту стратегічно важливих об'єктів, таких як нафтобази і нафтопереробні заводи.

Наразі власники цих об'єктів у РФ самі займаються питаннями захисту. Зокрема, вже помічені безрезультатні спроби захистити обладнання нафтопереробних заводів за допомогою натягнутих тросів.

"На тлі цього можна припустити, що ця ідея захисту від дронів шляхом аеростатів або дронів, які будуть натягувати сітки, справді може набути певного поширення у РФ", — підсумували експерти.

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Нагадаємо, наприкінці березня на території РФ уперше збили безпілотну повітряну кулю з автономною системою управління і вибуховою бойовою частиною. Апарат був запрограмований на скидання бомби, якщо опиниться над одним з обраних населених пунктів у Росії.