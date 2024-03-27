У РФ збили "розумний" аеростат для бомардування міст: звинувачують ЗСУ, але є нюанси (фото)

Повітряна куля запрограмована скинути бомбу, якщо опиниться над одним з обраних населених пунктів у Росії, запевняють окупанти. Але її могли запустити й самі росіяни.

Related video

На території Росії вперше збили безпілотну повітряну кулю з автономною системою управління і вибуховою бойовою частиною. Уламки апарату показав і проаналізував російський Telegram-канал "Разработчик БПЛА".

За словами росіян, до повітряної кулі підвісили баласт із пляшки, контейнер з електронікою для управління, модулем навігації GPS, коробку із супутниковим трекером SPOT Trace і бомбу з двох труб, вибухівки та зі шматками сталевих прутів як елементів ураження. Система постійно відстежує координати під час польоту, а в контролері запрограмовані координати російських міст.

Повітряна куля застрягла на дереві Фото: Telegram Електроніка, яку несла повітряна куля Фото: Telegram

Щойно куля опиняється над одним із зазначених населених пунктів, то скидає бойову частину, перепалюючи нитки, подаючи електричний струм на шматки дроту. Разом із нею вниз летить датчик у протиударному кейсі, щоб творці аеростата могли простежити, куди росіяни віднесуть уламки.

Повітряна куля несла такий боєприпас Фото: Telegram Вражаючі елементи боєприпасу з повітряної кулі Фото: Telegram

Автор каналу натякає, що повітряну кулю запустили саме Сили оборони України. Як він запевняє, бойова частина стандартна, їх використовують українські дрони-камікадзе і бомбардувальники. Сам же аеростат зовні та за принципом роботи нагадує нешкідливі метеозонди, щоб його було складніше ідентифікувати і збити.

Обладнання електростата живилося від чотирьох пальчикових батарейок Фото: Telegram

Український військовий, експерт із радіотехнологій Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" на своєму каналі в Telegram розкритикував версію російських аналітиків:

"На мою думку, це якась дичина. Я запускав і маячки в небо на зондах, і відеокамери з трекерами. Ти ніколи не можеш передбачити куди полетить така куля. Навіть якщо аналізувати вітер внизу, то зверху зовсім інша історія. Це як стріляти з рушниці в нікуди".

Важливо

У Польщі виявили повітряну кулю з написами російською: у Міноборони відреагували

Водночас видання Defence Express припускає, що російські війська могли самі запустити аеростат-бомбардувальник, а потім випадково збити його "дружнім вогнем". Аналітики нагадали, що 2023 року ЗС РФ час від часу відправляли в небо над Україною повітряні кулі з радіолокаційними кутовими відбивачами. Імовірно, їх запускали для виявлення або провокації систем протиповітряної оборони ЗСУ.

Defence Express додало, що в арсеналі російської армії є кілька видів аеростатів різного призначення. Наприклад, Ау-23 з кутовими відбивачами для тренування ППО, а також АН-С1 і ВАЛ-120, здатні підіймати невеликі авіаційні бомби.

Нещодавно стало відомо, що ЗСУ застосовують аеростати Aerobavovna, здатні перебувати в повітрі тижнями. Вони слугують ретрансляторами для українських дронів-камікадзе, даючи їм змогу атакувати позиції окупантів на більшій відстані.