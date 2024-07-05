"Они боятся": ВС РФ не применяют технику на Торецком направлении из-за FPV-дронов ВСУ (карта)

По словам командира взвода 95-й ОДШБр Станислава Краснова, если раньше противник выезжал на танках и бронированных машинах, то сейчас он этого не делает. Все благодаря действиям со стороны Сил обороны.

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Российские оккупанты продолжают попытки давления на украинские позиции по всей линии фронта. В последнее время они активизировались на Торецком направлении. Про нюансы рассказал командир взвода 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады (ОДШБр) ВСУ Станислав Краснов в эфире телемарафона.

По его словам, благодаря эффективной работе украинских FPV-дронов, которые применяются для уничтожения штурмовых групп или техники россиян, противник не применяет бронетехнику.

"Хочу отметить по поводу FPV-дронов. На Торецке россияне действительно штурмуют, ситуация очень тяжелая и напряженная, но они боятся применять здесь технику. В первую очередь, я считаю, что это благодаря нашим расчетам FPV. Если раньше они выезжали танками, десятками бронированных машин, то сейчас они этого не делают, потому что знают, что все бронированные машины будут уничтожены именно FPV-дронами", — заявил Станислав Краснов.

В ВСУ рассказали, почему ВС РФ редко используют технику возле Торецка Фото: DeepStateMAP

Отдельной командир 95-й ОДШБр добавил, что по штурмовым группам ВС РФ дроны применяются еще на подходах и тем самым отбивают вражеские штурмы.

Более того, оккупанты штурмуют позиции ВСУ на этом направлении уже более недели и не останавливаются. Они сконцентрировали огромное количество живой силы. Также у них есть преимущество в артиллерии и авиации.

Напомним, 5 июля сообщалось, что РФ потеряла 99 тысяч солдат для захвата микрорайона в Часовом Яру, сообщили в Forbes. По данным издания, темпы потерь вынуждают Москву отправлять на фронт новые войска без надлежащего руководства, подготовки и снаряжения.