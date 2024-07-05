Оккупанты давят на Покровском направлении, вблизи Торецка напряженная ситуация, — Генштаб

Всего, по данным Генштаба, с начала суток произошло 130 боевых столкновений. Россияне совершили 38 авиаударов с применением 76 КАБов, а также задействовали 473 дрона-камикадзе.

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Российская оккупационная армия продолжает натиск на Покровском направлении, а на Торецком направлении враг 18 раз безуспешно пытался атаковать украинские позиции. Об этом говорится в ночной сводке Генерального штаба Украины.

"На Торецком направлении ситуация напряженная. Оккупанты 18 раз безуспешно атаковали вблизи Северного, Торецка и Нью-Йорка", — говорится в сообщении.

В Генштабе также сообщили, что на Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий.

"Количество боестолкновений возросло до 33. Захватчики продолжают натиск на боевые порядки защитников Украины вблизи Новоалександровки, Воздвиженки, Калинового, Прогресса, Лозоватского, Новоселовки Первой, Евгеновки и Яснобродовки. Нашими воинами отражено 23 вражеские атаки, 10 боевых столкновений еще продолжаются", — отметили в Генштабе.

Предыдущие потери агрессора на этом направлении составили 234 оккупантов убитыми и ранеными. Также уничтожен один танк и одна боевая бронированная машина.

Харьковское направление

На Харьковском направлении оккупанты в течение дня при поддержке авиации осуществили 18 атак вблизи Сотницкого Казачка, Глубокого, Липцов и Волчанска. Подразделения Сил обороны успешно отбили 14 штурмовых действий противника, еще четыре боестолкновения в настоящее время продолжаются.

По предварительной информации, с начала суток потери врага составили 128 оккупантов погибшими и ранеными, уничтожена одна артиллерийская система, два танка, шесть ББМ и шесть автомобилей. Кроме того, поражено 43 укрытия личного состава и одно место хранения боеприпасов.

Лиманское, Купянское и Северское направления

Четыре раза враг атаковал позиции украинских военных на Купянском направлении в районах Синьковки, Стельмаховки и Новоселовки. Успеха не имел.

На Лиманском направлении российские захватчики 14 раз пытались продвинуться вблизи Грековки, Макеевки и Тернов. Защитники Украины отбили 13 атак врага, еще один бой продолжается вблизи Невского.

На Северском направлении враг восемь раз совершил атакующие действия в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Выемки. Четыре атаки не имели успеха, еще четыре — продолжаются.

Краматорское и Кураховское направление

На Кураховском направлении насчитывается 10 боевых столкновений. Оккупанты пытались безуспешно продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Невельское и Парасковеевка. Девять атак отбиты, еще одна — продолжается.

На Краматорском направлении оккупанты совершили 14 штурмовых действий в районах Калиновки, Григорьевки и Клещеевки. Одиннадцать атак для врага завершились безуспешно, продолжается три боестолкновения. Обстановка под контролем подразделений Сил обороны.

Времовское, Ореховское и Приднепровское направления

На Времовском направлении за сегодня агрессор семь раз штурмовал наш передний край обороны в районах Водяного и Макаровки. Украинские воины остановили шесть вражеских атак, еще одна атака — продолжается.

На Ореховском направлении произошло две атаки врага в районах Малой Токмачки и Роботино.

На Приднепровском направлении две попытки врага захватить позиции наших воинов в районе Крынок потерпели неудачу. Украинские защитники уверенно сдерживают натиск российских оккупационных войск.

Всего, по данным Генштаба, с начала суток произошло 130 боевых столкновений.

"Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар, 38 авиаударов с применением 76 КАБов, также задействовали 473 дрона-камикадзе. Вместе с тем, враг совершил более 2800 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов вооружения", — отметили в ВСУ.

Напомним, 4 июля аналитики DeepState сообщили, что российские войска оккупировали село Сокол и поселок Восход Покровского района Донецкой области.

3 июля аналитики DeepState сообщили, что российские оккупанты в Донецкой области смогли захватить микрорайон "Новый" в Часовом Яру.