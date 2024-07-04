ВС РФ активизировали штурмы в районе Торецка: какова истинная цель врага (видео)

Тактическое продвижение российских военных в районе Торецка на Донбассе нельзя рассматривать в отрыве от всей ситуации на этом участке фронта. По словам военного обозревателя Дениса Поповича, оккупантам нужна трасса Покровск — Константиновка.

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Вооруженные силы Российской Федерации активизировались в направлении Торецка Донецкой области, в течение недели ситуация разворачивается напряженно. По словам военного обозревателя Дениса Поповича, враг пытается растянуть украинские резервы, чтобы атаковать на других участках фронта. Об этом он сообщил в эфире FREEДОМ.

"Противник пытается атаковать непосредственно в сторону Торецка, имея там довольно ощутимые, по меркам нынешней войны, тактические успехи и продвижение", — сказал Денис Попович.

Он отметил, что так оккупанты оттягивают на себя резервы, чтобы иметь возможность атаковать на других направлениях. В частности, именно в этом заключается цель. Попович убежден, что тактическое продвижение ВС РФ в районе Торецка нельзя рассматривать в отрыве от всей ситуации на этом участке фронта, начиная от Часового Яра и заканчивая Покровским направлением, там россияне пытаются подойти к трассе Покровск — Константиновка.

Обозреватель отметил, что на карте боевых действий можно увидеть дугу, пролегающую от Часового Яра в сторону Очеретино, в частности, противник сейчас рвется непосредственно к трассе Покровск — Константиновка. Также эта дуга охватывает Торецк и "лобовое направление" в сторону города, расположенное в середине большой дуги.

Тогда как общим замыслом россиян может быть попытка захвата Торецка, однако главным — окружение подразделений ВСУ с перекрытием трассы Покровск — Константиновка. Эта трасса им нужна, чтобы усложнить обеспечение Сил обороны у Часового Яра, Торецка, Курдюмовки, Клещиевки и всех населенных пунктов, где сейчас идут бои.

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Напомним, 3 июля командир взвода 1-го десантно-штурмового батальона 95-й отдельной полесской бригады Станислав Краснов сообщил, что на Торецком направлении сложилась напряженная ситуация. Он отметил, что бои продолжались в дачных массивах возле населенного пункта.

Аналитики Института изучения войны в отчете за 2 июля рассказали, что РФ хочет использовать наступление на Торецк, чтобы создать оперативные возможности для продвижения войск в районе Часового Яра или Авдеевки на Донбассе. Однако способность реализации плана будет ограничена из-за общего низкого уровня тактических возможностей противника.