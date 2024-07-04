ЗС РФ активізували штурми в районі Торецька: яка справжня мета ворога (відео)

Тактичне просування російських військових у районі Торецька на Донбасі не можна розглядати у відриві від усієї ситуації на цій ділянці фронту. За словами військового оглядача Дениса Поповича, окупантам потрібна траса Покровськ — Костянтинівка.

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Збройні сили Російської Федерації активізувалися в напрямку Торецька Донецької області, протягом тижня ситуація розгортається напружено. За словами військового оглядача Дениса Поповича, ворог намагається розтягнути українські резерви, аби атакувати на інших ділянках фронту. Про це він повідомив в ефірі FREEДОМ.

"Противник намагається атакувати безпосередньо в бік Торецька, маючи там доволі відчутні, за мірками нинішньої війни, тактичні успіхи і просування", — сказав Денис Попович.

Він зазначив, що так окупанти відтягують на себе резерви, аби мати змогу атакувати на інших напрямках. Зокрема, саме в цьому полягає мета. Попович переконаний, що тактичне просування ЗС РФ в районі Торецька не можна розглядати у відриві від усієї ситуації на цій ділянці фронту, починаю від Часового Яру та закінчуючи Покровським напрямком, там росіяни намагаються підійти до траси Покровськ — Костянтинівка.

Оглядач наголосив, що на мапі бойових дій можна побачити дугу, що пролягає від Часового Яру в бік Очеретиного, зокрема, противник нині рветься безпосередньо до траси Покровськ — Костянтинівка. Також ця дуга охоплює Торецьк та "лобовий напрямок" у бік міста, розташований у середині великої дуги.

Тоді як загальним задумом росіян може бути спроба захоплення Торецька, проте головним — оточення підрозділів ЗСУ з перекриттям траси Покровськ — Костянтинівка. Ця траса їм потрібна, аби ускладнити забезпечення Сил оборони біля Часового Яру, Торецька, Курдюмівки, Кліщіївки та всіх населених пунктів, де нині тривають бої.

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Нагадаємо, 3 липня командир взводу 1-го десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої поліської бригади Станіслав Краснов повідомив, що на Торецькому напрямку склалася напружена ситуація. Він наголосив, що бої тривали в дачних масивах біля населеного пункту.

Аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 2 липня розповіли, що РФ хоче використати наступ на Торецьк, аби створити оперативні можливості для просування військ у районі Часового Яру чи Авдіївки на Донбасі. Проте здатність реалізації плану буде обмежена через загальний низький рівень тактичних можливостей противника.