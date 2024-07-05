Бронирование преподавателей: каких работников сферы образования не призовут в ВСУ

Адвокат Лариса Кись рассказала, что преподаватели и учителя, научные и научно-педагогические работники на ставку не менее 0,75 имеют право на отсрочку.

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Новый закон о мобилизации предполагает, что право на отсрочку имеют те работники отрасли образования, которые имеют научную степень. Об этом рассказала адвокат "Де-Юре" Лариса Кись изданию РБК-Украина.

По ее словам, преподаватели и учителя, научные и научно-педагогические работники на ставку не менее 0,75 имеют право на отсрочку. В эту категорию входят работники высших и профессиональных вузов, научных учреждений и организаций, имеющих научную степень.

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Кроме того, как сказала юрист, право на отсрочку имеют педагоги профессиональных высших, профессионально-технических учебных заведений и общеобразовательных школ в том случае, если они работают по основному месту работы на не менее 0,75 ставки.

Также Кись заявила, что отсрочка для преподавателей университетов, у которых нет научных степеней, не предусмотрена.

По словам юриста, сложилась ситуация, что студенты — мужчины определенных форм обучения имеют право на отсрочку, а их преподаватели мужского пола — нет

"В основном это ассистенты, старшие преподаватели, просто преподаватели, которые в том числе обеспечивают проведение лабораторных работ, практических занятий, семинарские занятия в вузах", — сказала она.

Также, по ее словам, бронь от мобилизации имеют школьные учителя без научной степени.

Какие документы нужны преподавателям, чтобы получить отсрочку:

справка учебного заведения о занимаемой должности по основному месту работы и размере доли ставки при оплате труда (не менее 0,75);

диплом о научной степени.

Кись сказала, что также необходимо написать заявление.

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